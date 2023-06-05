Эстония занимает высокое место в Евросоюзе по количеству образующихся упаковочных отходов

Появление пластика в 1950-х годах было признаком прогресса. Однако сегодня многие считают, что пластик берет верх. Ежегодно в мире производится более 400 миллионов тонн пластика, большая часть которого предназначена для одноразового использования. Это привело к пропорциональному увеличению образования пластиковых отходов.

В то же время менее 10% образующихся пластиковых отходов перерабатывается. Выброшенный или сожженный одноразовый пластик исчезает на наших глазах, но продолжает циркулировать в окружающей среде, нанося вред здоровью человека и биоразнообразию и загрязняя экосистемы. Микропластик - крошечные частицы пластика - попадают в пищу, воду и воздух.

Какова ситуация с производством и переработкой пластиковых отходов в Эстонии и Европе?

Фото: Statistikaamet

По количеству образующихся отходов пластиковой упаковки Эстония занимает четвертое место в ЕС с 40,3 кг на душу населения, после Ирландии (61,2 кг на душу населения), Венгрии (47,5 кг на душу населения) и Португалии (40,3 кг на душу населения). Хорватия является самым маленьким производителем пластиковой упаковки - 16,3 кг на душу населения.

Наряду с ростом образования отходов пластиковой упаковки, в Эстонии также увеличился объем переработки. Если в 2004 году на душу населения перерабатывалось 2,6 килограмма отходов пластиковой упаковки, то к 2020 году этот показатель увеличился до 16,4 килограмма.

Европейская директива по упаковке и упаковочным отходам ставит задачу к 2030 году перерабатывать 55% пластика, содержащегося в упаковочных отходах. Как далеко мы сейчас от этой цели?