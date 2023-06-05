Лаури Лаатс попросил Каю Каллас поименно назвать депутатов, которых она считает клоунами

По словам Лаатса, Кая Каллас нарушила правила приличия, когда 26 мая на технологической конференции, отвечая на вопрос, сказала о депутатах Рийгикогу: «У нас есть и певцы, однако, к сожалению, должна признать, что там больше клоунов».

«На домашней странице Рийгикогу доступны резюме депутатов - ни у одного из 101 члена парламента в резюме не обозначено, что он специализируется в области циркового искусства или был бы комиком. Такие высказывания премьер-министра в адрес депутатов стали неприятным сюрпризом. Это негативно сказывается на репутации эстонского парламента как органа законодательной власти. Подобное высказывание кажется тем более странным, так как совсем недавно, 12 апреля, Кае Каллас были даны полномочия на формирование нового правительства большинством голосов депутатов Рийгикогу», - сказал Лаатс.

Лаатс напомнил, что именно Кая Каллас в 2012 году была инициатором разработки правил хорошего тона для депутатов парламента. Цель этих правил - повысить политическую культуру и не наносить урон репутации парламента и государства.