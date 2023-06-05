Началось ли украинское контрнаступление? Что об этом говорят военные и эксперты

Развернется ли эта операция в масштабное наступление?

Олег Черныш, корреспондент BBC News Украина:

«Заявление Министерства обороны России не комментируют в Украине или комментируют в том плане, что это была информационно-психологическая операция. Было сообщение управления стратегических коммуникаций Минобороны Украины о том, что Россия подготовила постановочные кадры уничтожения украинских военных, которые якобы пошли в неудачное контрнаступление.

В то же время сегодня утром и вчера поздно вечером в соцсетях некоторые украинские военные, волонтеры и люди, близкие к фронту, начали распространять двусмысленные сообщения: "Началось!", "С Богом!", "Поехали!" и так далее. Естественно, можно предположить, что речь идет о наступлении. Кроме того, в этом контексте важны сообщения от российских так называемых "военкоров", а также Александра Ходаковского - это активный в соцсетях деятель самопровозглашенной ДНР, в прошлом полевой командир.

Их сообщения не такие радужные, как у Министерства обороны России. Они подтверждают информацию о том, что на участке в районе Великой Новоселки (это небольшой городок на границе Запорожской и Донецкой областей недалеко от Угледара) началось движение украинских военных численностью приблизительно две бригады или восемь батальонов, и на этом участке они якобы смогли продвинуться на несколько километров.