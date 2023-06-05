EKRE заказала опрос: сколько людей доверяют электронным выборам?

На вопрос, считают ли они, что э-выборы в Эстонии заслуживают доверия, 36,6 процента людей ответили «да», а 17,6 процента - «скорее да». «Нет» ответили 14 процентов, а «скорее нет» - 24,3 процента. «Не знаю» ответили 7,6 процента респондентов.

На вопрос о том, считают ли они, что выборы в Рийгикогу 2023 года были частично сфальсифицированы, 22,1 процента ответили «да», 17,6 процента - «скорее да». 35,6 процента ответили «нет» и 12,5 процента «скорее нет». Ответ «не знаю» дали 12,2 процента.

Людей также спросили, что нужно сделать для решения проблем, связанных с электронными выборами. 43,2 процента респондентов считают, что электронное голосование не нужно прекращать, но ошибки должны быть исправлены. 23,6 процента считают, что электронное голосование должно быть остановлено. 18,9 процента считают, что электронные выборы должны быть приостановлены до решения проблем. 8 процентов считают, что ничего не нужно делать. Ответ «Не знаю» дали 6,3 процента.