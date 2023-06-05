Пн, 5.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Свет – финским туристам: если есть возможность, приезжайте в Таллинн без машины

Брита-Мария Алас
, ежедневный редактор новостей Эстонии
Facebook Twitter
Comments
Строительные работы трамвайной линии в Ванасадам.
Строительные работы трамвайной линии в Ванасадам. Фото: Eero Vabamägi

Вице-мэр Таллинна Владимир Свет (Центристская партия) рассказал финскому новостному порталу Yle, что движение в столице будет особенно затруднено летом и осенью из-за дорожных работ, но к концу года ситуация должна улучшиться.

«Почти все важные дороги в центре города закрыты», - говорится в статье в Yle, описывающей дорожные работы в центре Таллинна. Хотя школьные каникулы могли бы немного облегчить ситуацию, в статье утверждается, что в это же время начался пик туристического сезона. «Вы запланировали летнюю поездку в Таллинн, а дорожные работы разрушают ваши планы?» - спрашивает финский портал, обращаясь к читателям с просьбой поделиться своим опытом.

Вице-мэр Таллинна Владимир Свет.
Вице-мэр Таллинна Владимир Свет. Фото: Eero Vabamägi

Свет, который разговаривал с журналистом Yle по телефону, возложил вину за дорожный хаос на войну в Украине, которая нарушила строительный рынок. Если бы не война, работы были бы закончены или, по крайней мере, близки к этому, сказал Свет.

«Если есть возможность, приезжайте без машины», - посоветовал финнам вице-мэр.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх