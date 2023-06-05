Свет – финским туристам: если есть возможность, приезжайте в Таллинн без машины

«Почти все важные дороги в центре города закрыты», - говорится в статье в Yle, описывающей дорожные работы в центре Таллинна. Хотя школьные каникулы могли бы немного облегчить ситуацию, в статье утверждается, что в это же время начался пик туристического сезона. «Вы запланировали летнюю поездку в Таллинн, а дорожные работы разрушают ваши планы?» - спрашивает финский портал, обращаясь к читателям с просьбой поделиться своим опытом.