Lidl продавал товары с истекающим сроком годности в рамках предложений для постоянных клиентов

«Почему Lidl предлагает просроченные товары в качестве промоакции для владельцев карт лояльности?» - спросил покупатель, обратившийся в редакцию. - Как владелец карты постоянного клиента, я ожидаю, что мне предложат выгодные предложения, а не воспользуются этим, чтобы втюхать продукты с истекающим сроком годности».

Предложение выходного дня на сыр Гауда, по словам покупателя, было именно таким: срок годности 400-граммового сыра - до 11 июня, и за один раз нужно было купить две упаковки.

«Использовать 800 граммов сыра до истечения срока годности - сама по себе сложная задача, - говорит покупатель. - Товары с истекшим сроком годности продаются по более низкой цене, однако предложения для владельцев карты клиента все-таки могли бы распространяться на свежие товары».

Специалист по связям с общественностью компании Lidl Каспар Кютт объяснил, что Lidl Plus - это приложение для постоянных клиентов, в котором покупатели могут найти выгодные предложения, позволяющие им экономить до 40-50 процентов на продуктах питания.