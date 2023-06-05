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Lidl продавал товары с истекающим сроком годности в рамках предложений для постоянных клиентов

Мерике Леэс
, экономический журналист
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Сыр, который был в предложении для постоянных клиентов на выходных, имеет срок годности всего неделю.
Сыр, который был в предложении для постоянных клиентов на выходных, имеет срок годности всего неделю. Фото: Lugeja foto

На прошлой неделе постоянные покупатели Lidl были раздражены предложением, предназначенным для владельцев карты клиента, которое при ближайшем рассмотрении оказалось просто быстрой продажей товаров, срок годности которых подходил к концу.

«Почему Lidl предлагает просроченные товары в качестве промоакции для владельцев карт лояльности?» - спросил покупатель, обратившийся в редакцию. - Как владелец карты постоянного клиента, я ожидаю, что мне предложат выгодные предложения, а не воспользуются этим, чтобы втюхать продукты с истекающим сроком годности».

Предложение выходного дня на сыр Гауда, по словам покупателя, было именно таким: срок годности 400-граммового сыра - до 11 июня, и за один раз нужно было купить две упаковки.

«Использовать 800 граммов сыра до истечения срока годности - сама по себе сложная задача, - говорит покупатель. - Товары с истекшим сроком годности продаются по более низкой цене, однако предложения для владельцев карты клиента все-таки могли бы распространяться на свежие товары».

Специалист по связям с общественностью компании Lidl Каспар Кютт объяснил, что Lidl Plus - это приложение для постоянных клиентов, в котором покупатели могут найти выгодные предложения, позволяющие им экономить до 40-50 процентов на продуктах питания.

«Безусловно, были клиенты, которые воспользовались специальным предложением на этот сыр и приобрели большое его количество по очень хорошей цене, - отметил Кютт. - Просим обратить внимание, что сыр помечен маркировкой "годен до", что означает, что продукт является безопасным и качественным даже после наступления указанной даты».

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