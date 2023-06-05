«Больше нет сил»: известная таллиннская пекарня закрывает свои двери

Кафе-пекарня Aurora B, проработавшая почти 7 лет, 22 июня закрывает свои двери. По словам Кристийны Нормак, которая работала в кафе пекарем, кондитером и шеф-поваром, у нее больше нет сил продолжать бизнес.
«Мы занимались этим долгое время, теперь кафе отжило свой век, - сказала она, - Клиенты были замечательные, поэтому мы и занимались этим».
Это предприятие пользовалось большой любовью жителей столицы, поэтому, когда пекарня объявила о своем закрытии в социальных сетях, некоторые покупатели забеспокоились, что лишатся хорошей выпечки.
«Очень жаль, это любимое место для меня и моих коллег. Если ваш замечательный пекарь перейдет в другое место, пожалуйста, дайте мне знать. Нигде больше нет такой вкусной выпечки, как у вас», - сказал один клиентов пекарни в Facebook.
По словам Нормак, это была физически тяжелая работа, поэтому у нее просто не хватило сил, чтобы продолжать с таким же энтузиазмом, как в начале. По этой причине, к несчастью для своих клиентов, она не планирует продолжать работу в ближайшее время.
Кафе, расположенное на углу улиц Койду и Вирмалисе, открыло свои двери в 2016 году. В последний раз пекарню можно будет посетить 22 июня.