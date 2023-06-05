«Больше нет сил»: известная таллиннская пекарня закрывает свои двери

«Мы занимались этим долгое время, теперь кафе отжило свой век, - сказала она, - Клиенты были замечательные, поэтому мы и занимались этим».

Это предприятие пользовалось большой любовью жителей столицы, поэтому, когда пекарня объявила о своем закрытии в социальных сетях, некоторые покупатели забеспокоились, что лишатся хорошей выпечки.

«Очень жаль, это любимое место для меня и моих коллег. Если ваш замечательный пекарь перейдет в другое место, пожалуйста, дайте мне знать. Нигде больше нет такой вкусной выпечки, как у вас», - сказал один клиентов пекарни в Facebook.

По словам Нормак, это была физически тяжелая работа, поэтому у нее просто не хватило сил, чтобы продолжать с таким же энтузиазмом, как в начале. По этой причине, к несчастью для своих клиентов, она не планирует продолжать работу в ближайшее время.