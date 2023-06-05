В Эстонии годами замалчивают большую проблему: чиновники игнорируют демократию и накладывают на народ обязательства исполнять отсебятину, которую они прописывают в законах под видом требований из Брюсселя.
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Произвол: эстонские чиновники наложили на народ огромные дополнительные обязательства
В Эстонии может существовать бесчисленное множество законов, которым все люди должны подчиняться под страхом наказания, но которые вовсе не были приняты демократическим путем. Проблема заключается в сложившейся у чиновников практике добавлять ряд правовых норм, которые им самим по нраву, к европейским директивам, а затем позволять парламенту принять их заодно брюссельские директивы.