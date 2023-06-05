Произвол: эстонские чиновники наложили на народ огромные незаконные дополнительные обязательства

«Это должно прекратиться», – говорит Лийза Пакоста, председатель комиссии Рийгикогу по делам Европейского союза. Пакоста говорит, что об этой привычке эстонских чиновников знают многие, но пока никто не выступил против этого. Если в целом при принятии евродиректив эстонская сторона должна следить за тем, чтобы ничего чрезмерного и вредного для Эстонии не было включено в законы под грифом требований ЕС, то на деле все обстоит иначе. «Я сама видела как чиновник, и как предприниматель, что, когда нужно принять директиву, профильное министерство начинает ее готовить. Вместо того, чтобы принять ее в ограниченном виде, в нее добавляются и другие замечательные вещи, которые накопились в ящике стола, – описывала Пакоста. – С этим связаны две проблемы: во-первых, мы налагаем на наших людей обязательства, которые не вытекают из директивы. Во-вторых, мы наносим ущерб имиджу Евросоюза». И на самом деле есть еще третье измерение: эта практика также подрывает и верховенство права в Эстонии.