«Новости в 7» за 5 июня: день рождения эстонского флага, будни и планы TLT, в чем секрет городского пчеловодства и экскурсия по церкви Нигулисте

Сегодня в выпуске:

- Эстонский национальный триколор отметил 139-летие со дня создания. Как получилось, что флаг старше самого государства и какие чувства испытывают жители страны к своему флагу, выяснял наш корреспондент

- Коротко по стране: спецкомиссия парламента обсудила создание возможностей для приема СПГ в Палдиски, будьте осторожны - копчености и гриль-продукты могут быть опасны для здоровья и тревожащая статистика промышленной сферы

- Сколько пассажиров перевозят ежедневно столичные автобусы, троллейбусы и трамваи? Как на их работу влияет ремонт улиц? С жизнью таллиннского городского транспорта знакомилась наша съемочная группа.

- Городское пчеловодство набирает популярность. Зачем заводить ульи в городе, опасно ли употреблять мед из собранного в городе нектара и почему без пчел человечество бы не выжило - ответы на эти и другие вопросы искала наша корреспондент

- Международная панорама: о последствиях самого трагического крушения поездов в Индии, как хорватский Дубровник справляется с наплывом миллионов туристов и почему на акциях в поддержку Навального использовали плакаты с кенгуру?

- Церковь Нигулисте в Таллинне пережила масштабную реставрацию. С тайнами подземных ходов и историей средневекового здания знакомилась наша съемочная группа.