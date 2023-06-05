Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 5 июня: день рождения эстонского флага, будни и планы TLT, в чем секрет городского пчеловодства и экскурсия по церкви Нигулисте
Сегодня в выпуске:
- Эстонский национальный триколор отметил 139-летие со дня создания. Как получилось, что флаг старше самого государства и какие чувства испытывают жители страны к своему флагу, выяснял наш корреспондент
- Коротко по стране: спецкомиссия парламента обсудила создание возможностей для приема СПГ в Палдиски, будьте осторожны - копчености и гриль-продукты могут быть опасны для здоровья и тревожащая статистика промышленной сферы
- Сколько пассажиров перевозят ежедневно столичные автобусы, троллейбусы и трамваи? Как на их работу влияет ремонт улиц? С жизнью таллиннского городского транспорта знакомилась наша съемочная группа.
- Городское пчеловодство набирает популярность. Зачем заводить ульи в городе, опасно ли употреблять мед из собранного в городе нектара и почему без пчел человечество бы не выжило - ответы на эти и другие вопросы искала наша корреспондент
- Международная панорама: о последствиях самого трагического крушения поездов в Индии, как хорватский Дубровник справляется с наплывом миллионов туристов и почему на акциях в поддержку Навального использовали плакаты с кенгуру?
- Церковь Нигулисте в Таллинне пережила масштабную реставрацию. С тайнами подземных ходов и историей средневекового здания знакомилась наша съемочная группа.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 5 июня.