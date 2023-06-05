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Страшные кадры ⟩ Пролетел два этажа: молодой человек свалился с лестничной клетки на спину

Лаури Хабакук
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Фото: Kuvatõmmis

В интернете появилось страшное видео, на котором молодой человек в веселом настроении падает с лестничной клетки многоквартирного дома в Пярну, переворачивается в воздухе и со страшным грохотом падает на спину. Удар был настолько сильным, что один кроссовок слетает с его ноги.

Как бы невероятно это ни казалось, но упавший отделался без серьезных травм.

«Полицию на место происшествия не вызывали, но приехала скорая помощь и увезла молодого человека в больницу», - сказал представитель Пярнуского отделения полиции Рейн Рейнсон. Полиции известно, что падение, показанное на видео, произошло на прошлой неделе в Пярну.

«Это несчастный случай, который, безусловно, можно было бы предотвратить, если бы друзья этого слишком увлеченного человека вмешались в нужный момент и не дали ему залезть на ограждения», - сказал Рейнсон. 

Пресс-секретарь Пярнуской больницы Маргит Сухоставец сказала, что в выходные в больницу действительно был доставлен этот молодой человек, но после анализов его отпустили домой.

По словам Рейнсона, у полиции нет информации, употреблял ли герой видео алкоголь. Однако он добавил, что в веселой атмосфере легко потерять чувство опасности.

«Я бы призвал людей: если вы заметили, что кто-то ведет себя опасным образом, обязательно отреагируйте и постарайтесь предотвратить худшее, - сказал Рейнсон.  - Не бойтесь призвать безрассудного человека к порядку. Следите за своими друзьями, и если вы видите, что замечаний недостаточно, звоните 112 и вызывайте полицию».

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