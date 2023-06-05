Страшные кадры ⟩ Пролетел два этажа: молодой человек свалился с лестничной клетки на спину

Как бы невероятно это ни казалось, но упавший отделался без серьезных травм.

«Полицию на место происшествия не вызывали, но приехала скорая помощь и увезла молодого человека в больницу», - сказал представитель Пярнуского отделения полиции Рейн Рейнсон. Полиции известно, что падение, показанное на видео, произошло на прошлой неделе в Пярну.

«Это несчастный случай, который, безусловно, можно было бы предотвратить, если бы друзья этого слишком увлеченного человека вмешались в нужный момент и не дали ему залезть на ограждения», - сказал Рейнсон.

Пресс-секретарь Пярнуской больницы Маргит Сухоставец сказала, что в выходные в больницу действительно был доставлен этот молодой человек, но после анализов его отпустили домой.

По словам Рейнсона, у полиции нет информации, употреблял ли герой видео алкоголь. Однако он добавил, что в веселой атмосфере легко потерять чувство опасности.