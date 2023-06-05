ЧВК «Вагнер» задержал подполковника российской армии и заставил извиниться. Что происходит?

Хаотичное минирование

Ничем серьезным, судя по всему, то пленение для Веневитина не закончилось. Во всяком случае, спустя 10 дней после инцидента с вагнеровцами, 27 мая, его имя всплыло в СМИ в связи с жалобами солдат на преступные, по их мнению, приказы, которые он мог отдавать. Тогда военнослужащие отряда «Шторм Z», куда Министерство обороны РФ набирает служить заключенных, записали почти 40-минутный ролик, в котором рассказали, как их бросили на позициях у деревни Троицкое в самопровозглашенной ЛНР без связи и поддержки артиллерии.

Заместитель командира отряда майор Александр Приказчиков утверждал, что командир отряда подполковник Веневитин занимается «убиением личного состава, преступной работой и отдает преступные приказы». На видео, который опубликовал канал «Осторожно, новости», военные жаловались также на то, что командир грозился найти их и убить, и планировали дать на него показания компетентным органам.

Собеседник Би-би-си, близкий к ЧВК «Вагнер» (попросил не называть свое имя в целях безопасности), утверждает, что «полкана действительно отпустили». По его словам, «с ним поговорили серьезно и убедительно, но в рамках вежливости и законов Российской Федерации». На вопрос, действительно ли наемники избили подполковника ВС РФ, собеседник Би-би-си не ответил.