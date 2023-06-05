Огромный экономический потенциал: эстонской древесине найдено новое применение

Согласно опубликованному Центром мониторинга развития краткому отчету, в будущем биопродукты на основе древесины смогут заменить нефтепродукты, а научная и исследовательская деятельность и производство в сфере биорафинирования имеют для Эстонии серьезный экономический потенциал.
Биорафинирование древесины позволяет использовать древесные отходы и сократить количество отходов в целом, но требует инвестиций и наличия достаточного количества сырья. В кратком отчете Центр мониторинга развития сообщает, что влияние биорафинирования на окружающую среду зависит от степени бережливости лесного хозяйства. Критическое значение имеет сохранение баланса между использованием биомассы и обеспечением здоровья лесной экосистемы.
«Основанные на древесине биопродукты обладают по меньшей мере теми же свойствами, что и ископаемое топливо. Биорафинирование позволило бы отказаться от производства нефтепродуктов и сократить влияние на окружающую среду. Так, этанол, производимый на основе древесины, позволяет сократить объемы выбросов парниковых газов более чем на 60 процентов по сравнению с бензином», - сказал руководитель исследований Центра мониторинга развития Уку Варблане и добавил, что основная доля продуктов химической, косметической и фармакологической промышленности на сегодня по-прежнему имеет в своей основе нефтепродукты.
Биорафинирование позволяет сократить количество отходов и содействует развитию циркулярной экономики, превращая 99 процентов сырья в полезные продукты. Помимо этого, отходы производства можно направить на совместное производство тепла и электроэнергии, что также сокращает влияние на окружающую среду, сопряженное с утилизацией отходов.
Скандинавские страны на протяжении многих десятилетий занимаются развитием лесохимии, но в эксплуатации по-прежнему в основном находятся целлюлозные заводы, применяющие традиционные технологии. Для Эстонии больше всего перспектив имеет сфера переработки древесины с применением синтетической биологии, например, производство лигнина и древесных сахаров. «Это - инновационные технологии, которым наши соседи уделяют гораздо меньше внимания, когда принимают решения об инвестициях», - привел пример Варблане.
В отличие от ряда других зеленых технологий, в части биорафинирования Эстония могла бы выступать не только как разработчик технологии, но и как производитель.
Согласно заказанному Центром мониторинга развития исследованию, Эстония могла бы строить пилотные заводы и производить из целлюлозных сахаров тонкие химикаты и биоматериалы с высокой рыночной стоимостью. Научная и исследовательская деятельность в Эстонии находится на высоком уровне. Например, вопросом разложения целлюлозы энзимами занимается несколько научных групп. Перспективы есть и для сотрудничества в сфере материаловедения.
По оценке экспертов, влияние биорафинирования древесины на региональное развитие Эстонии может быть значительным: в 2016 году дополнительная стоимость запланированного завода по рафинированию древесины была оценена в 1,1-1,4 процента ВВП государства в тот период. Основная доля пришлась бы на регионы за пределами столицы.
Краткий отчет «Биорафинирование древесины: текущая ситуация и прогнозы» является частью направления исследования Центра мониторинга развития «Сценарии зеленого перехода в Эстонии».