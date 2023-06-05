Огромный экономический потенциал: эстонской древесине найдено новое применение

Биорафинирование древесины позволяет использовать древесные отходы и сократить количество отходов в целом, но требует инвестиций и наличия достаточного количества сырья. В кратком отчете Центр мониторинга развития сообщает, что влияние биорафинирования на окружающую среду зависит от степени бережливости лесного хозяйства. Критическое значение имеет сохранение баланса между использованием биомассы и обеспечением здоровья лесной экосистемы.

«Основанные на древесине биопродукты обладают по меньшей мере теми же свойствами, что и ископаемое топливо. Биорафинирование позволило бы отказаться от производства нефтепродуктов и сократить влияние на окружающую среду. Так, этанол, производимый на основе древесины, позволяет сократить объемы выбросов парниковых газов более чем на 60 процентов по сравнению с бензином», - сказал руководитель исследований Центра мониторинга развития Уку Варблане и добавил, что основная доля продуктов химической, косметической и фармакологической промышленности на сегодня по-прежнему имеет в своей основе нефтепродукты.

Биорафинирование позволяет сократить количество отходов и содействует развитию циркулярной экономики, превращая 99 процентов сырья в полезные продукты. Помимо этого, отходы производства можно направить на совместное производство тепла и электроэнергии, что также сокращает влияние на окружающую среду, сопряженное с утилизацией отходов.