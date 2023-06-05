Каллас в Сингапуре: война в Украине наглядно продемонстрировала, почему мы вступили в НАТО

Премьер-министр Кая Каллас начала свой визит в Сингапур с выступления на крупнейшей в регионе конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла», которая в этом году проводится уже в 20-й раз.
В своем выступлении в воскресенье премьер-министр Кая Каллас отметила, что безопасность Азии и Евроатлантического региона, безусловно, взаимосвязаны, передала BNS в понедельник пресс-служба правительства. «Агрессия постоянного члена Совета безопасности ООН против своего соседа - это угроза, имеющая глобальные последствия. Поэтому агрессия России против Украины - это не только европейская проблема или региональный конфликт», - подчеркнула Каллас.
«Россия стремится уничтожить другое государство-члена ООН. Российское государство испытывает всех нас, чтобы понять, приемлемо ли в 21-м веке завоевывать и колонизировать другую независимую страну. В Украине на карту поставлены базовые принципы устава ООН и международного права, включая территориальную целостность и суверенитет государства», - пояснила Каллас. Премьер-министр добавила, что Россия не хочет признавать роль малых стран в мировой политике, как не желает признавать их независимость и право принятия решений. «Мы все обязаны воспрепятствовать России во внедрении этого имперского мировоззрения, иначе мы окажемся в гораздо более опасном мире», - сказала Каллас.
На Генеральной ассамблее ООН международное сообщество дало агрессии России однозначную оценку. 141 страна-участница самым решительным образом осудила агрессию России против Украины и потребовала от России полного и безоговорочного ухода из Украины. По словам премьер-министра Каллас, это говорит, что для большинства стран мира международное право и устав ООН являются первой линией обороны в защите их суверенитета и территориальной целостности. «Президент Леннарт Мери также подчеркивал, что международное право – это ядерное оружие малых государств. Меня обнадеживает поддержка Индией и странами Тихоокеанского региона международного права и устава ООН. Я также хотела бы поблагодарить Сингапур за сильную поддержку Украины и за принципиальное и четкое осуждение российской агрессии», - сказала Каллас в своем выступлении.
Каллас подчеркнула на конференции по безопасности и то, что НАТО является оборонительным альянсом, и, вопреки имперской теории России, расширение НАТО не угрожает ее безопасности. «Полномасштабная война России в Украине еще раз с полной ясностью продемонстрировала, почему страны Центральной и Восточной Европы после освобождения от советской оккупации пожелали быстро вступить в НАТО. НАТО существует не для того, чтобы угрожать России, а для того, чтобы защищать своих членов от российской угрозы», - сказала Каллас.
Премьер-министр также пояснила, что те, кто обвиняет НАТО в «расширении» и «эскалации», используют ту же имперскую риторику и идеологию, которую пропагандирует Россия. «НАТО угрожает не безопасности России, а российскому имперскому подходу», - сказала Каллас.
Кроме того, премьер-министр Эстонии подчеркнула необходимость налаживания связей и сотрудничества с теми, кому можно доверять. Поэтому необходимо активизировать сотрудничество между Европейским союзом и членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), чтобы вместе уменьшать нашу зависимость от ненадежных партнеров. Создание новых надежных связей должно идти рука об руку с кибербезопасностью. Исходя из этого, существует большой потенциал для расширения сотрудничества, например, между ЕС и Центром передового опыта в области кибербезопасности АСЕАН-Сингапур (ASEAN-Singapore Cybersecurity Centre for Excellence).