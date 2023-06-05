Каллас в Сингапуре: война в Украине наглядно продемонстрировала, почему мы вступили в НАТО

В своем выступлении в воскресенье премьер-министр Кая Каллас отметила, что безопасность Азии и Евроатлантического региона, безусловно, взаимосвязаны, передала BNS в понедельник пресс-служба правительства. «Агрессия постоянного члена Совета безопасности ООН против своего соседа - это угроза, имеющая глобальные последствия. Поэтому агрессия России против Украины - это не только европейская проблема или региональный конфликт», - подчеркнула Каллас.

«Россия стремится уничтожить другое государство-члена ООН. Российское государство испытывает всех нас, чтобы понять, приемлемо ли в 21-м веке завоевывать и колонизировать другую независимую страну. В Украине на карту поставлены базовые принципы устава ООН и международного права, включая территориальную целостность и суверенитет государства», - пояснила Каллас. Премьер-министр добавила, что Россия не хочет признавать роль малых стран в мировой политике, как не желает признавать их независимость и право принятия решений. «Мы все обязаны воспрепятствовать России во внедрении этого имперского мировоззрения, иначе мы окажемся в гораздо более опасном мире», - сказала Каллас.