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Полиция разыскивает пропавшего в Ласнамяэ 41-летнего мужчину

Его жизнь и здоровье могут быть в опасности
rus.postimees.ee
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Александр.
Александр. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 41-летнего Александра, пропавшего без вести в столичном районе Ласнамяэ.

Родственники сообщили в полицию, что Александр ушел из дома в субботу и не вернулся. Без посторонней помощи жизнь и здоровье Александра могут оказаться в опасности.

Рост Александра 188 сантиметров, худощавого телосложения. У него короткие темные волосы. Он ходит немного ссутулившись.

В день исчезновения он был одет в темно-синюю куртку и темно-синие джинсы.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении Александра, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.

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