Полиция разыскивает пропавшего в Ласнамяэ 41-летнего мужчину

Родственники сообщили в полицию, что Александр ушел из дома в субботу и не вернулся. Без посторонней помощи жизнь и здоровье Александра могут оказаться в опасности.

Рост Александра 188 сантиметров, худощавого телосложения. У него короткие темные волосы. Он ходит немного ссутулившись.

В день исчезновения он был одет в темно-синюю куртку и темно-синие джинсы.