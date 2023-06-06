Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 41-летнего Александра, пропавшего без вести в столичном районе Ласнамяэ.
Полиция разыскивает пропавшего в Ласнамяэ 41-летнего мужчину
Его жизнь и здоровье могут быть в опасности
Родственники сообщили в полицию, что Александр ушел из дома в субботу и не вернулся. Без посторонней помощи жизнь и здоровье Александра могут оказаться в опасности.
Рост Александра 188 сантиметров, худощавого телосложения. У него короткие темные волосы. Он ходит немного ссутулившись.
В день исчезновения он был одет в темно-синюю куртку и темно-синие джинсы.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении Александра, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.