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Пропавший в Ласнамяэ 41-летний Александр найден мертвым

rus.postimees.ee
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Свеча.
Свеча. Фото: Elmo Riig

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 41-летнего Александра, пропавшего без вести в столичном районе Ласнамяэ.

Родственники сообщили в полицию, что Александр ушел из дома в субботу и не вернулся.

Сегодня, 6 июня, пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что, к сожалению, Александр был найден мертвым. «У полиции нет основания подозревать, что причиной его смерти послужило преступление», - отметили в полиции. 

Точная причина смерти будет установлена во время вскрытия. 

Редакция Rus.Postimees приносит соболезнования близким умершего. 

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