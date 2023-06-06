Пропавший в Ласнамяэ 41-летний Александр найден мертвым

Родственники сообщили в полицию, что Александр ушел из дома в субботу и не вернулся.

Сегодня, 6 июня, пресс-служба Департамента полиции и погранохраны сообщила, что, к сожалению, Александр был найден мертвым. «У полиции нет основания подозревать, что причиной его смерти послужило преступление», - отметили в полиции.

Точная причина смерти будет установлена во время вскрытия.