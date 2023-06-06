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Месяц назад в Таллинне запустили проект ночных автобусов. Пользуются ли они популярностью?

Уве Гнадентайх
, журналист
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Ночные автобусы ходят по выходным до 17 сентября.
Ночные автобусы ходят по выходным до 17 сентября. Фото: Kris Süld/Tallinna linnavolikogu

Таллиннский проект ночных автобусов превзошел все ожидания: пассажиров много, проблем пока не возникало.

«Сейчас можно сказать, что все идет хорошо. Ни разу водителям автобусов не приходилось вызывать патруль охранного предприятия», - сказал Postimees вице-мэр Владимир Свет (Центристская партия). Он пояснил, что у водителей автобусов есть рации, чтобы поддерживать связь с охранной компанией, а патруль готов немедленно отреагировать, если возникнет проблема.

«Но еще ни разу не приходилось их использовать. Инцидентов, выбивающихся из нашего обычного распорядка, не было», - сказал Свет.

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