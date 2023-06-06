Месяц назад в Таллинне запустили проект ночных автобусов. Пользуются ли они популярностью?

«Сейчас можно сказать, что все идет хорошо. Ни разу водителям автобусов не приходилось вызывать патруль охранного предприятия», - сказал Postimees вице-мэр Владимир Свет (Центристская партия). Он пояснил, что у водителей автобусов есть рации, чтобы поддерживать связь с охранной компанией, а патруль готов немедленно отреагировать, если возникнет проблема.