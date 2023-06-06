Количество работников, уволенных по инициативе работодателя, выросло на 35%

По данным Департамента статистики, в первом квартале 2023 года на предприятиях, в учреждениях и организациях Эстонии было в целом 11 461 вакантная должность, что на 12% меньше, чем в это же время годом ранее. По инициативе работодателя были уволены свыше 6000 работников.
Общее число как вакантных, так и занятых должностей в первом квартале составило около 620 000, из них наибольшая часть — вакансии в обрабатывающей промышленности, торговле и образовании. Доля вакансий составила 1,9% от общего числа должностей, больше всего их было в сферах государственного управления и обороны (1759), здравоохранения и социальных услуг (1427), а также обрабатывающей промышленности (1372).
По словам аналитика Департамента статистики Арго Таркиайнена, из всех вакансий 38% было в публичном секторе. «Самой высокой доля вакантных должностей была в сферах государственного управления и обороны, а также услуг по проживанию и питанию, и самой низкой — в сельском хозяйстве и строительстве», — сказал он.
Большинство вакансий находилось в Харьюском уезде (72%), в том числе в Таллинне (63%), далее следовали Тартуский (8,6%) и Ида-Вируский (5,5%) уезды. Наиболее высокой доля вакантных должностей была в Ида-Вируском и Валгаском уездах, а самой низкой — в Пыльваском и Хийуском уездах.
В первом квартале на работу было принято 42 295 и уволено 42 773 человека. Оборот рабочей силы, характеризующий ее движение (общее число работников в результате приема на работу и увольнений), уменьшился по сравнению с первым кварталом 2022 года на 10%. По количеству как принятых на работу, так и уволенных лидировали сферы оптовой и розничной торговли, обрабатывающей промышленности и строительства.
По инициативе работодателя были уволены 6280 работников, или 15% от общего количества уволенных. «Количество работников, уволенных по инициативе работодателя, по сравнению с первым кварталом прошлого года увеличилось на 35%, однако по сравнению с последним кварталом прошлого года уменьшилось на 7%», — добавил Таркиайнен.
При оценивании числа занятых должностей и передвижения рабочей силы Департамент статистики использует данные из Регистра трудовой деятельности Налогово-таможенного департамента. Средний квартальный показатель числа вакантных и занятых должностей публикуется по состоянию на конец месяца. Главным представителем общественного интереса к статистической работе является Министерство экономики и коммуникаций, по заказу которого Департамент статистики собирает и анализирует данные.