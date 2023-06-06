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«Запах стоял такой, что слезились глаза»: жительница Нарвы о невыносимом соседстве

Диана Харламова
, журналист
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Фото иллюстративное
Фото иллюстративное Фото: Postimees

В Эстонии некоторые муниципальные проблемы можно назвать неустаревающей классикой. Одна из них - это нерадивые соседи, которые портят жизнь всему дому. Любовь, жительница Нарвы, вот уже 7 лет живет по соседству с любительницей кошек и сильным запахом мочи в квартире.

Любовь проживает в своей квартире на Таллинском шоссе уже 18 лет. И только последние семь из них в квартире пахнет, как в питомнике для кошек. У Любви дома только одна кошка, а сколько их у соседки снизу - сказать очень трудно. Но, судя по сильному запаху кошачьей мочи, котов либо много, либо за ними вообще не ухаживают, либо и то, и другое.

«Женщина снизу в возрасте и живет одна. Кажется, она раньше подбирала котов с улицы, а сколько их у нее, никто не знает. Я не уверена, что она вообще за ними следит, иначе откуда такой запах?» - рассказывает Любовь.

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