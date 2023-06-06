«Запах стоял такой, что слезились глаза»: жительница Нарвы о невыносимом соседстве

Любовь проживает в своей квартире на Таллинском шоссе уже 18 лет. И только последние семь из них в квартире пахнет, как в питомнике для кошек. У Любви дома только одна кошка, а сколько их у соседки снизу - сказать очень трудно. Но, судя по сильному запаху кошачьей мочи, котов либо много, либо за ними вообще не ухаживают, либо и то, и другое.