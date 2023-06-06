EKRE предложила около 500 поправок, чтобы затормозить законопроект о равенстве браков

По словам председателя EKRE Мартина Хельме, представленные их партией поправки носят характер обструкции.

«Считаем недопустимым, чтобы однополым супружеским парам помимо права на вступление в брак предоставлялось право на усыновление и, соответственно, право на торговлю внутриутробными плодами и детьми. Все это лишает детей естественного права на мать и отца. Законопроект правительства следует отправить в мусорное ведро, потому что легализация однополых браков вызывает глубокие разногласия в эстонском обществе», – заявил Хельме.

«Исследования показывают, что более половины жителей Эстонии выступают против однополых браков и выступают за то, чтобы институт брака оставался союзом между мужчиной и женщиной. Правящая партия правительства также не спрашивала у избирателей разрешения на легализацию однополых браков. Некоторое время назад действующий премьер-министр сказала, что страна не планирует менять определение брака», – сказал Хельме.

«План правящей коалиции дать новое определение основам нашей культуры, имея незначительное большинство в Рийгикогу, крайне недальновиден. Брак как союз мужчины и женщины был фундаментом общества в большинстве культур на протяжении тысячелетий. Разрушение этого института будет иметь ряд пагубных последствий, включая усугубление демографического кризиса», – сказал Хельме.