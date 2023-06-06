Выяснилось, какие работодатели технологического сектора наиболее привлекательны в Эстонии

Существенных изменений в первой десятке по сравнению с последним опросом, проведенным в 2021 году, не произошло, но последовательность компаний несколько изменилась. «В целом привлекательность банков и телекоммуникационных компаний как работодателей в области ИКТ за два года снизилась, только лидеры в обеих областях, LHV и Telia, не утратили своих позиций», - сказала эксперт по исследованиям Kantar Emor Мари-Анн Плоом. «Особенно улучшили свои позиции в рейтинге те работодатели, которые вселяют в сотрудников уверенность в текущей неопределенной среде, такие как Eesti Energia, государственные ИТ-учреждения и более крупные ИТ-компании, которые работают в течение длительного времени», - добавила она.

В исследовании также рассматривали ожидания специалистов по отношению к работодателю. Выяснилось, что акцент на гибкость организации труда значительно увеличился. «Изменения в организации труда в эпоху пандемии коронавируса никуда не денутся. Люди явно ждут, что смогут сами принимать решение о месте положения своего рабочего места», - сказала Плоом.

Фото: Kantar Emor

По ее словам, компании сектора находятся под большим давлением, потому что найти хороших специалистов по-прежнему сложно, а с другой стороны, сотрудники ожидают постоянного роста заработной платы в условиях быстрой инфляции. «Однако одной только высокой зарплаты недостаточно, чтобы стать предпочтительным работодателем в сфере ИКТ», - сказала Плоом. «Из исследования мы видим, что очень важными при выборе работодателя продолжают оставаться более мягкие и эмоциональный аспекты. Сотрудники ценят работодателя, который заботится об их благополучии и создает приятную и дружелюбную рабочую атмосферу. Это включает в себя поддержку профессионального развития сотрудников, признание и возможность уравновесить работу и личную жизнь», - прокомментировала Плоом. Кроме того, привлекательный работодатель должен использовать современные технологии, чтобы обеспечить интересную рабочую среду для ИТ-специалистов.