Мистика в Силламяэ: от новой велодорожки горожане ждут чудес

На последнем заседании депутаты Городского собрания Силламяэ приняли окончательное решение о строительстве велосипедно-пешеходной дорожки, соединяющей бульвар Мере и Мяннику-теэ со стороны улицы Павлова. В повторном тендере на выполнение строительных работ победила компания Jõhvi KEK OÜ, предложившая цену на 200 000 евро дороже (ну ладно, чуть больше), чем ранее было запланировано горсобранием. Несмотря на привычную процедуру, некоторые горожане находят проект мистическим.
Жители Силламяэ поговаривают о мистическом значении цифры 200, играющей ключевую роль в реализации этого строительного проекта: предполагаемая протяженность новой велосипедно-пешеходной дорожки составит около 830 метров, что удлинит действующий променад почти на 200 метров.
Ранее на реализацию проекта в городском бюджете на 2023 год планировалось выделить 500 000 евро, из которых государственное финансирование составило бы 166 000 евро, а от города требовалось 334 000 евро. Но итоги первого февральского конкурса для городских чиновников оказались неожиданными: самое подходящее предложение было оценено в 900 тыс. евро, что превысило все финансовые возможности городского бюджета.
Всего в тендере на строительство участвовали четыре фирмы, чьи цены при городском финансовом лимите в 500 000 евро составляли вилку от 700 000 до 900 000 евро: и опять же разница составляла 200 тысяч евро. В итоге в конкурсе на строительство победила компания Jõhvi KEK OÜ, обозначившая цену в 704 605 евро с учетом налога с оборота.
По словам заместителя мэра по развитию Аллена Аллета, никакой мистики в этом проекте нет, зато есть реально ощутимая польза. Помимо строительства дорожки, будет проведено новое уличное освещение, произведены озеленительные работы и смонтирован парк игровых и спортивных элементов.
«Сейчас мы находимся в состоянии ожидания. Нельзя сказать, что в этом деле уже поставлена точка. Другие участники тендера еще могут обжаловать результаты в течение 14 дней: это предусматривает Закон о государственных поставках, - говорит Аллен Аллет. - Поэтому договор пока не подписан. Но если споров не будет, начнется подписание договора».
Сроки работ тоже не лишены некоего мистицизма. Согласно условиям Министерства финансов, выделившего 166 000 евро на строительство, работы необходимо было начать не позднее 1 апреля, а по результатам первого тендера опубликованного в реестре госзакупок, датой начала работ вообще обозначено 31 марта. По новым условиям договора со строителями, мистическая дорожка должна быть готова к 30 октября 2023 года. Учитывая изменения планов и прошлый опыт технических проволочек, можно предположить, что к назначенной дате работы не будут завершены.
«Хотя по договору дата окончания работ запланирована на 30 октября, судя по всему к тому времени работы не будут закончены. Пойдет какое-то время и на благоустройство», - делится сомнениями о сроках Аллен Аллет. От 1 апреля до 30 октября 194 дня, а с дополнительным благоустройством снова появляется цифра 200.
Для начала строительства мэрия Силламяэ должна где-то изыскать недостающие средства в размере тоже мистических 205 000 евро, и по словам Аллена Аллета, город подумывает о кредите.
Возможно, поиски кредита городским чиновникам облегчит сама история. Строительство велосипедно-пешеходной дорожки будет осуществляться на знаменитом с конца 19 века пляже, где уже появился променад. В свое время, здесь отдыхали такие мистики, как композитор Петр Чайковский, ученый-физиолог Иван Павлов, поэт Константин Бальмонт. А местные девушки, загадывая желания, пускали с этого песчаного берега в море венки. Горожане тоже ждут чудес и надеются, что променад и новая дорожка здоровья вернут Силламяэ утраченную популярность.