Мистика в Силламяэ: от новой велодорожки горожане ждут чудес

Жители Силламяэ поговаривают о мистическом значении цифры 200, играющей ключевую роль в реализации этого строительного проекта: предполагаемая протяженность новой велосипедно-пешеходной дорожки составит около 830 метров, что удлинит действующий променад почти на 200 метров.

Ранее на реализацию проекта в городском бюджете на 2023 год планировалось выделить 500 000 евро, из которых государственное финансирование составило бы 166 000 евро, а от города требовалось 334 000 евро. Но итоги первого февральского конкурса для городских чиновников оказались неожиданными: самое подходящее предложение было оценено в 900 тыс. евро, что превысило все финансовые возможности городского бюджета.

Всего в тендере на строительство участвовали четыре фирмы, чьи цены при городском финансовом лимите в 500 000 евро составляли вилку от 700 000 до 900 000 евро: и опять же разница составляла 200 тысяч евро. В итоге в конкурсе на строительство победила компания Jõhvi KEK OÜ, обозначившая цену в 704 605 евро с учетом налога с оборота.

Для начала строительства Городская управа Силламяэ должна где-то изыскать недостающие средства в размере 205 000 евро. Фото: Илья Смирнов/«Северное побережье»

По словам заместителя мэра по развитию Аллена Аллета, никакой мистики в этом проекте нет, зато есть реально ощутимая польза. Помимо строительства дорожки, будет проведено новое уличное освещение, произведены озеленительные работы и смонтирован парк игровых и спортивных элементов.