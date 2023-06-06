Дорого, но красиво: четырехкомная квартира ищет покупателя

Просторная квартира с высокими потолками расположена в историческом центре города. Окна находящейся на первом этаже квартиры выходят в зеленый двор и на тихую романтическую улицу.

Выставленная на продажу квартира находится на первом этаже. Фото: KV.EE

Дом, в котором расположена квартира, в 2015 году был реновирован. К квартире с хорошей планировкой площадью 78 м2 три спальни, гостиная с открытой кухней, ванная комната и прихожая. Интересно, что центром квартиры является именно прихожая, куда выходят двери всех комнат.

Приятным дополнением является терраса площадью 26 м2. Также есть парковочное место и бокс площадью 7 м2 в подвале.

Одна из трех спален. Фото: KV.EE

Живописное озеро Вильянди находится примерно в 450 метрах от дома. Магазины, школы, детские сады, кафе находятся поблизости.

Дизайн всей квартиры выполнен со вкусом. Фото: KV.EE