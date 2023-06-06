Водолазы-добровольцы обнаружили утопленника в Эмайыги, доверившись своей интуиции

Что произошло в субботу, 3 июня, в 3:40 вблизи моста Раху в Тарту с 24-летним мужчиной, тело которого на следующий день около 15:30 обнаружили водолазы-добровольцы из клуба Maremark за отелем Dorpat. О чем он думал, когда повис на металлическом ограждении, а затем воду?