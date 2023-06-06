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Водолазы-добровольцы обнаружили утопленника в Эмайыги, доверившись своей интуиции

Айме Йыги
, журналист
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В субботу пограничники кордона Муствеэ изучали дно Эмайыги с помощью гидролокатора. Но безрезультатно.
В субботу пограничники кордона Муствеэ изучали дно Эмайыги с помощью гидролокатора. Но безрезультатно. Фото: Jürgen Puistaja

Что произошло в субботу, 3 июня, в 3:40 вблизи моста Раху в Тарту с 24-летним мужчиной, тело которого на следующий день около 15:30 обнаружили водолазы-добровольцы из клуба Maremark за отелем Dorpat. О чем он думал, когда повис на металлическом ограждении, а затем воду?

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейска, тело молодого мужчины отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, в ходе которой будет установлена причина смерти, состояние здоровья, а также то, был ли этот человек трезв или пьян. «Речь идет о гражданине Великобритании. Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются», – заявил Рагне Кейск.

Финальные кадры этой трагической истории можно увидеть на записях с камеры видеонаблюдения, установленной на стоящем на якоре речном судне Pegasus за отелем Dorpat. Водолаз Maremark Янек Пресс вместе с капитаном несколько раз просматривал это видео, прежде чем составить подробный план помощи добровольцев полиции. 

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