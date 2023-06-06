Территория Эстонских выставок все-таки будет застроена жилыми домами? Смотрите, проект готов!

Для создания проекта застройки квартала на Пирита-теэ был проведен международный архитектурный конкурс, в котором в условиях жесткой конкуренции победило известное финское архитектурное бюро ALA Architects. По словам Айна Кивисаара, исполнительного директора компании Metro Capital, занимающейся застройкой квартала на 300 квартир, проект, занявший первое место в архитектурном конкурсе, поддерживает концепцию устойчивой среды обитания и следует принципам развития современного городского пространства.

«Победившая работа сочетает в себе современную и своеобразную скандинавскую архитектуру, экологичные строительные решения и тщательно продуманную зеленую среду. Это дает возможность построить комплексный и многофункциональный жилой квартал, в котором будет комфортно жить. При этом вся территория квартала, граничащая с Певческим полем, будет открыта для жителей города», - сказал он.

Квартал, который планируется построить по адресу Пирита-теэ, 28. Фото: Metro Capital

По замыслу архитектурного бюро ALA Architects, на территории будут построены здания типа городских вилл с характерными ломаными формами. Более половины запланированной площади - почти семь гектаров - составят зеленые насаждения. Существующие частные дома будут отделены от нового жилого массива зеленым променадом, по которому можно будет пройти от Певческого поля до замка Маарьямяэ и мемориалу.

Выразительная, новая для Эстонии архитектура создает не только необычный внешний вид жилых домов, но и уникальное пространственное решение для каждой квартиры. При строительстве будут использованы устойчивые решения и высококачественные натуральные строительные и отделочные материалы, такие как дерево и натуральный камень. Для энергоснабжения планируется использовать как эффективные городские сети, так и локальные системы. Кивисаар добавил, что в новом жилом квартале большое внимание будет уделяться зеленым насаждениям и уюту.

Квартал, который планируется построить по адресу Пирита-теэ, 28. Фото: Metro Capital