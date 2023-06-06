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Мошенники выманили у доверчивых жителей Эстонии более 16 000 евро

rus.postimees.ee
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Жители Эстонии лишаются сотен евро из-зай действий мошенников и вымогателей. Фото иллюстративное.
Жители Эстонии лишаются сотен евро из-зай действий мошенников и вымогателей. Фото иллюстративное. Фото: Sille Annuk

Лыунаская префектура расследует три случая мошенничества, в результате которых трое жителей Тартумаа в общей сложности лишились более 16 000 евро.

В понедельник 64-летний мужчина обратился в полицию после того, как ему позвонили и сообщили, что его банковский счет находится под угрозой. Жертву попросили зайти в свой интернет-банк, что он послушно и сделал. Через какое-то время мужчина понял, что стал жертвой мошенников. Сумма ущерба составила 10 000 евро.

В тот же день в полицию обратилась 53-летняя женщина, которая хотела продать обувь на Facebook Marketplace. С женщиной связался покупатель, который хотел купить обувь, и отправил ей ссылку якобы на сайт Omniva. Женщина открыла ссылку и ввела запрошенную информацию. Позже она обнаружила, что с ее банковского счета исчезли 760 евро.

В понедельник в полицию обратилась 64-летняя женщина, которой в интернете поступило предложение взять кредит. Ничего не заподозрившая жертва оформила кредитный договор. Позже выяснилось, что это была афера и женщина потеряла 5500 евро.

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