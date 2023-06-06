В субботу полиция приехала на вызов в Пыльтсамааский скейт-парк, но поймать нарушителя не удалось.

Родители в Пыльтсамаа обеспокоены слухами о жестоком молодом человеке, терроризирующем детей и молодежь.

По словам местных жителей, молодой человек угрожает ударить детей ломом по голове, таскает и трясет их, а также домогается девочек-подростков.