Rus.Postimees.eeЭстонияДля подписчиковДомогательства, угрозы, издевательства над детьми: жестокий молодой человек сеет страх в центральной ЭстонииЭйли Арула, журналист6 июня 2023, 11:58Facebook TwitterComments В субботу полиция приехала на вызов в Пыльтсамааский скейт-парк, но поймать нарушителя не удалось. Фото: Sille AnnukРодители в Пыльтсамаа обеспокоены слухами о жестоком молодом человеке, терроризирующем детей и молодежь.По словам местных жителей, молодой человек угрожает ударить детей ломом по голове, таскает и трясет их, а также домогается девочек-подростков.Дело расследуетсяFacebook TwitterComments Ключевые слова FacebookполицияЭстонияполицейскийУкраинаместныйгруппаэстониипыльтсамааукраиныучастковый Pекомендуем