Объявленный в розыск 75-летний Борис сам вернулся в дом престарелых

Rus.Postimees.ee112Объявленный в розыск 75-летний Борис сам вернулся в дом престарелыхrus.postimees.ee7 июня 2023, 14:18Facebook TwitterComments Полицейская сирена. Иллюстративное фото. Фото: Kristjan TeedemaВчера полиция просила помощи в поисках 75-летнего Бориса, который пропал в районе Ахтме в Ида-Вирумаа.Сообщалось, что он ушел из дома престарелых около 9:30 утра и с тех пор его никто не видел. У него нет с собой телефона. Он родом из Харьюмаа и у него нет в Ида-Вирумаа друзей или знакомых.В среду стражи порядка сообщили, что Борис сам вернулся в дом престарелых и с ним все в порядке.Facebook TwitterComments Ключевые слова ида-вирумааполициямужчинахарьюмаасотрудникиахтме Pекомендуем