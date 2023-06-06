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Объявленный в розыск 75-летний Борис сам вернулся в дом престарелых

rus.postimees.ee
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Полицейская сирена. Иллюстративное фото.
Полицейская сирена. Иллюстративное фото. Фото: Kristjan Teedema

Вчера полиция просила помощи в поисках 75-летнего Бориса, который пропал в районе Ахтме в Ида-Вирумаа.

Сообщалось, что он ушел из дома престарелых около 9:30 утра и с тех пор его никто не видел. У него нет с собой телефона. Он родом из Харьюмаа и у него нет в Ида-Вирумаа друзей или знакомых.

В среду стражи порядка сообщили, что Борис сам вернулся в дом престарелых и с ним все в порядке.

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