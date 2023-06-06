Вт, 6.06.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Ушел из дома престарелых: полиция разыскивает 75-летнего Бориса

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Борис.
Борис. Фото: PPA

Полиция просит помощи в поисках 75-летнего Бориса, который пропал в районе Ахтме в Ида-Вирумаа.

Вчера вечером полиции сообщили, что Борис ушел из дома престарелых около 9:30 утра и с тех пор его никто не видел. У него нет с собой телефона. Мужчина родом из Харьюмаа и у него нет в Ида-Вирумаа друзей или знакомых.

Сотрудники полиции проверили его возможное местонахождение в районе Ахтме и в местных медицинских учреждениях, но пока не смогли его найти.

Борис невысокого роста. Когда он вышел из дома престарелых, на нем были одеты темно-синий свитер, черные спортивные штаны и черные ботинки.

Полиция просит всех, кто видел Бориса, сообщить об этом по номеру 112.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх