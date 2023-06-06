Ушел из дома престарелых: полиция разыскивает 75-летнего Бориса

Полиция просит помощи в поисках 75-летнего Бориса, который пропал в районе Ахтме в Ида-Вирумаа.
Вчера вечером полиции сообщили, что Борис ушел из дома престарелых около 9:30 утра и с тех пор его никто не видел. У него нет с собой телефона. Мужчина родом из Харьюмаа и у него нет в Ида-Вирумаа друзей или знакомых.
Сотрудники полиции проверили его возможное местонахождение в районе Ахтме и в местных медицинских учреждениях, но пока не смогли его найти.
Борис невысокого роста. Когда он вышел из дома престарелых, на нем были одеты темно-синий свитер, черные спортивные штаны и черные ботинки.
Полиция просит всех, кто видел Бориса, сообщить об этом по номеру 112.