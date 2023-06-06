Поведение чемпиона мира, наехавшего на корову, вызвало серьезный гнев

В спортивных кругах финский гонщик, чемпион мира 2022 года Калле Рованперя заслужил похвалу, заняв на ралли в Сардинии третье место. Однако как минимум один человек из числа наших северных соседей оказался крайне разгневан.
В ходе пятничной гонки на длинном 49,9-километровом отрезке дорогу действующему чемпиону мира перегородило стадо коров. И если большую часть животных Рованперя сумел объехать, то как минимум одно из животных пострадало очень серьезно. Однако после столкновения финн продолжил гонку без особых проблем.
Рованперя сказал, что из-за глубокой канавы и камней он не мог избежать столкновения.
«Счастье, что радиатор остался цел и корова не влетела в лобовое стекло. Но удар был очень сильным», - описал он произошедшее.
Водитель и его штурман Йонне Халттунен обошлись без травм. Судьба коровы неизвестна.
«Я же не мог остаться и посмотреть», - отметил Рованперя.
Но такое отношение вызвало гнев финского философа Элисы Аалтола.
«Гонщик влетел в корову, но новость тем не менее сконцентрирована лишь на том, осталась ли машина цела. Серьезно? Гонщик продолжил гонку даже не посмотрев, как животное себя чувствует, - написала она в Twitter. – Что творится?! В Финляндии это было бы преступлением против животного. Невероятное равнодушие».
Аалтола специализируется на философии животных. Кроме того, в апреле она баллотировалась на парламентских выборах в рядах зеленых.
Пост зоозащитницы собрал множество комментариев, причем люди поровну поделились на два лагеря.