История повторяется: 82 года назад подрыв электростанции на Днепре обернулся катастрофой

Воды Днепра повлекли массовые разрушения зданий и забрали с собой всех людей, которые находились в прибрежных районах. Многие населенные пункты были почти полностью смыты водой, кроме того, погибло большое количество советских солдат, находившиеся в плавнях.

СССР активно применял при отступлении в 1941 году тактику «выжженной земли»

Советская историческая наука в течение некоторого времени поддерживала миф о том, что ДнепроГЭС был взорван наступавшими немцами. Позднее этот взрыв стал интерпретироваться как вынужденное решение, необходимое для того, чтобы предотвратить завладение техническим объектом вражеской армией. Собранные историками разных стран свидетельства показывают, что подрыв ДнепроГЭСа был одним из случаев широко применявшейся советским командованием тактики «выжженной земли», сутью которой было уничтожение всех промышленных объектов, которые оставались на оккупированной территории.

Аэрофото уничтоженной советскими войсками дамбы на Днепре. Фото: zp.depo.ua

Между тем с практической стороны разрушение ДнепроГЭСа не имело большого смысла, поскольку немцам удалось очень быстро заделать брешь в поврежденной плотине, а после оккупации Запорожья немцы очень быстро заменили уничтоженное советскими войсками оборудование электростанции более современными аналогами немецкого производства.

Подрыв ДнепроГЭСа не только не остановил наступления немцев, но и облегчил им переправу, при этом затруднив эвакуацию советских войск. Не принеся ожидавшегося военного результата, эта акция повлекла за собой огромное количество человеческих жертв.

По разным данным, в результате подрыва ДнепроГЭСа 18 августа 1941 года могло погибнуть от 20 000 до 100 000 человек. Украинский историк Валерий Мороко считает, что определить точное число погибших практически невозможно, имеющиеся источники позволяют оценить лишь приблизительные потери.

До сих пор не ясно, кто отдал приказ о подрыве