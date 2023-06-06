История повторяется: 82 года назад подрыв электростанции на Днепре обернулся катастрофой

Подрыв Каховской ГЭС, ответственность за который украинские власти возложили на российскую армию, у многих экспертов вызвал исторические ассоциации с событиями августа 1941 года, когда отступающие советские войска взорвали ДнепроГЭС. Расстояние между местами подрывов двух энергообъектов в 1941 и в 2023 году составляет примерно 250 км.
В ночь на 6 июня 2023 года был осуществлен подрыв плотины Каховской ГЭС, расположенной в Херсонской области Украины. По сообщению украинских властей, ГЭС не подлежит восстановлению, ведется эвакуация населения из затапливаемых населенных пунктов. Сообщается об угрозе для Запорожской АЭС, которая может столкнуться с нехваткой воды для охлаждения реакторов.
Председатель Евросовета Шарль Мишель в твиттере возложил ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Россию. Он написал, что шокирован беспрецедентной атакой на плотину Каховской ГЭС и что уничтожение гражданской инфраструктуры однозначно квалифицируется как военное преступление, за которое Россия обязательно понесет ответственность.
О подрыве плотины в 1941 году никого не предупредили
Построить в Запорожье гидроэлектростанцию решили еще в начале 1920-х. ДнепроГЭС объявили всесоюзной стройкой, на которой, кроме оплачиваемого, использовали труд заключенных. К 1939 году объект стал крупнейшей электростанцией в Европе.
Многие эксперты немедленно провели параллель между сегодняшним подрывом Каховской ГЭС и событиями августа 1941 года, когда отступавшие советские войска сначала вывели из строя Днепровскую ГЭС в Запорожье, а затем подорвали ее плотину. По оценкам историков, непосредственно взрыв осуществила часть НКВД, которая занималась охраной особо важных объектов.
Подрыв был осуществлен 18 августа в 20:15. О нем не предупредили ни население Запорожья, ни население городов и сел, расположенных ниже течения Днепра, ни отступающие военные части, которые переправлялись через Днепр.
После подрыва вода очень быстро докатилась до острова Хортица, затопила нижнюю его часть, затем достигла Никополя и Марганца, расположенных почти в 80 километрах от места подрыва вниз по течению Днепра.
Воды Днепра повлекли массовые разрушения зданий и забрали с собой всех людей, которые находились в прибрежных районах. Многие населенные пункты были почти полностью смыты водой, кроме того, погибло большое количество советских солдат, находившиеся в плавнях.
СССР активно применял при отступлении в 1941 году тактику «выжженной земли»
Советская историческая наука в течение некоторого времени поддерживала миф о том, что ДнепроГЭС был взорван наступавшими немцами. Позднее этот взрыв стал интерпретироваться как вынужденное решение, необходимое для того, чтобы предотвратить завладение техническим объектом вражеской армией. Собранные историками разных стран свидетельства показывают, что подрыв ДнепроГЭСа был одним из случаев широко применявшейся советским командованием тактики «выжженной земли», сутью которой было уничтожение всех промышленных объектов, которые оставались на оккупированной территории.
Между тем с практической стороны разрушение ДнепроГЭСа не имело большого смысла, поскольку немцам удалось очень быстро заделать брешь в поврежденной плотине, а после оккупации Запорожья немцы очень быстро заменили уничтоженное советскими войсками оборудование электростанции более современными аналогами немецкого производства.
Подрыв ДнепроГЭСа не только не остановил наступления немцев, но и облегчил им переправу, при этом затруднив эвакуацию советских войск. Не принеся ожидавшегося военного результата, эта акция повлекла за собой огромное количество человеческих жертв.
По разным данным, в результате подрыва ДнепроГЭСа 18 августа 1941 года могло погибнуть от 20 000 до 100 000 человек. Украинский историк Валерий Мороко считает, что определить точное число погибших практически невозможно, имеющиеся источники позволяют оценить лишь приблизительные потери.
До сих пор не ясно, кто отдал приказ о подрыве
При этом, согласно архивным документам, ДнепроГЭС заминировали еще в первых числах августа, для чего из Москвы самолетами было доставлено около 20 тонн взрывчатки. Документально подтвержденных данных о том, кто был тем лицом, кто определил, что для подрыва наступило критическое время, не обнаружено. Ряд историков считают, что решение было принято лично командующим войсками юго-западного направления Семеном Буденным, также есть версия о шифрограмме с приказом о подрыве от Сталина, также есть версия о том, что взрыв стал неконтролируемым следствием паники сотрудников охранявшего станцию 157-го полка НКВД.