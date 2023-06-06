Скандал ⟩ Родители написали открытое письмо в поддержку директора таллиннского детсада «Паэ»

Таллинн не знал об уголовном деле, но детсад проверяли

О том, что прокуратура возбудила уголовное дело в связи с происходящим в ласнамяэском детскому саду, руководители города узнали из СМИ. Теперь с прокуратурой свяжутся для более детальной проверки.

«Могу подтвердить от имени города Таллинна, что о предполагаемом возбуждении уголовного дела Таллинн узнал от СМИ. У нас нет информации о том, в связи с чем было начато производство, и для ознакомления с содержанием дела мы обратимся в прокуратуру», – сказала заведующая отделом юридической службы Таллинна Терье Крайс.

Представитель внутреннего контроля Таллинна сообщил в предоставленном одному из жалобщиков ответе, что в ходе проведенной раннее городской проверки в детском саду возникло несколько подозрений о нарушении закона.

«Соответствует действительности, что директор детского сада как должностное лицо неоднократно совершала действия и принимала решения в отношении лиц, связанных с ней согласно Антикоррупционному закону», – сообщили во внутреннем контроле, поблагодарив человека за предоставленную информацию.