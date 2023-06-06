Скандал ⟩ Родители написали открытое письмо в поддержку директора таллиннского детсада «Паэ»

На прошлой неделе прокуратура возбудила уголовное дело в связи с предполагаемыми действиями директора Таллиннского детского сада «Паэ». Сегодня, 6 июня, часть родителей, дети которых посещают это дошкольное учреждение, в открытом письме поддержали Юлию Демину, назвав ее «прекрасным руководителем».
Заявление подписал 51 родитель. «Юлия Демина, по нашим оценкам, является прекрасным руководителем детского сада "Паэ". Качественно и ответственно выполняет свою работу. Коллектив педагогов детского сада "Паэ" прекрасно образован, организован и мотивирован», – сказано в открытом письме, в котором отмечается, что родители не видят признаков текучки кадров или массовых увольнений.
По оценке подписавшихся, качество питания, детский инвентарь, технического состояние здания в детском саду «Паэ» находятся на очень хорошем уровне: «Никаких признаков мошенничества или хищения мы не видим и подтвердить не можем».
«Педагогическая работа с детьми, изучение эстонского языка, работа с логопедом, праздничные мероприятия и экскурсии организованы на высоком уровне. Наши дети с желанием идут в детский сад, мы уверены в их развитии в стенах этого учебного заведения», – сказано там же.
Прокуратура начала производство на основании заявления
«22 мая прокуратура получила заявление о предположительно совершенном преступлении. После анализа информации, содержащейся в заявлении, прокуратура решила, что имеются указания на возможное преступление. В связи с этим 29 мая было возбуждено уголовное дело по ст. 300¹ Пенитенциарного кодекса (нарушение ограничения на совершение действия), и по п.2 ч.3 ст. 201 (присвоение имущества должностным лицом)», – подтвердила Rus.Postimees советник по связям с общественностью Кристийна Кивари.
Поскольку сбор доказательств находится в начальной стадии, прокуратура не может предоставить больше информации о ходе расследования.
По данным Postimees, директору Деминой не было предъявлено официального подозрения.
Таллинн не знал об уголовном деле, но детсад проверяли
О том, что прокуратура возбудила уголовное дело в связи с происходящим в ласнамяэском детскому саду, руководители города узнали из СМИ. Теперь с прокуратурой свяжутся для более детальной проверки.
«Могу подтвердить от имени города Таллинна, что о предполагаемом возбуждении уголовного дела Таллинн узнал от СМИ. У нас нет информации о том, в связи с чем было начато производство, и для ознакомления с содержанием дела мы обратимся в прокуратуру», – сказала заведующая отделом юридической службы Таллинна Терье Крайс.
Представитель внутреннего контроля Таллинна сообщил в предоставленном одному из жалобщиков ответе, что в ходе проведенной раннее городской проверки в детском саду возникло несколько подозрений о нарушении закона.
«Соответствует действительности, что директор детского сада как должностное лицо неоднократно совершала действия и принимала решения в отношении лиц, связанных с ней согласно Антикоррупционному закону», – сообщили во внутреннем контроле, поблагодарив человека за предоставленную информацию.
«Таллиннскому департаменту образования, под управлением которого находится детский сад, необходимо в срочном порядке принять меры. Соответствующая информация передана департаменту. В настоящий момент Департамент образования обратится к директору за разъяснениями и примет решение о дальнейших действиях», – пообещали тогда.