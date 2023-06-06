КАДРЫ БЕДСТВИЯ ⟩ Прибрежные зоны Днепра затоплены, уровень воды приблизился к кульминации

This is how animals are now being rescued in the #Kherson region after the Kakhovskaya HPP was blown up by the Russians. pic.twitter.com/RxOoGa6PwL — Ukraine 24/7 (@ukraina_247) June 6, 2023

Вода смыла большую часть Кахховской плотины.

Floodwaters have eroded away a portion of the Kakhovka dam since the breach, only a small portion of the turbine hall still remains above water, and it appears that some additional control gates on the north side are gone. pic.twitter.com/P08oh0Y7TN — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 6, 2023

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в эфире украинского телевидения, что сегодня утром Тягинка, Львов и Отрадокаменка Берославского района, Ивановка, Микильское, Токаровка, Понятовка, Белозерка и микрорайон Остров города Херсона Херсонской области были полностью или частично затоплены.

«Очевидно, что другие населенные пункты также будут затоплены, мы к этому готовы», – сказал Прокудин и подчеркнул, что в настоящее время организуется эвакуация жителей этих населенных пунктов.

Людей эвакуируют через Херсон и Николаев автобусами в Хмельницкий, Одессу, Кропивницкий, Киев и другие города. На Херсонском вокзале подготавливают эвакуационный поезд.

«Эвакуация автобусами проходит в районах и селах Херсона, где есть наводнения! Больницы и коммунальные службы были предупреждены! Сохраняйте спокойствие во время эвакуации!» — написал сегодня утром в Twitter глава военной администрации города Херсона Роман Мрочко.

«Херсону срочно нужны люди, которые выполняли бы задачи волонтеров по координации деятельности в пунктах эвакуации, приему людей, посадке в автобусы, расселению и организации питания», — сказал «Суспильному» волонтер Денос Суханов, работающий на подконтрольной Украине территории Херсона.