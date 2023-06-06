КАДРЫ БЕДСТВИЯ ⟩ Прибрежные зоны Днепра затоплены, уровень воды приблизился к кульминации

Сегодня утром, по данным Украины, российские войска взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего были затоплены большие участки Днепровского лимана.
Украинские власти ранее предупреждали, что прорыв плотины может привести к высвобождению 18 миллионов кубометров воды и вызвать широкомасштабные наводнения, которые заставят сотни тысяч людей покинуть свои дома.
По словам советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, в критической зоне на западном берегу Днепра в Херсонской области находится около 16 тысяч человек.
Пик паводка ожидался около 11.00.
The people downstream of the Dnipro river see their very existence washed away. There is nothing to help those houses. They will go down. All what remains is to saving lives.— (((Tendar))) (@Tendar) June 6, 2023
Russians have committed a senseless act of terror and I cannot say that I’m surprised.#Kherson #Ukraine pic.twitter.com/UY1MP8iKFQ
Повышение уровня воды в Антоновке.
Floodwaters continue to rise in Antonivka, Kherson Oblast. pic.twitter.com/NRO7WvviQ0— OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 6, 2023
On the right bank of the #Dnieper, 16,000 people found themselves in a critical flood zone, said the head of the #Kherson regional military administration Prokudin. pic.twitter.com/MLmNKzq9ft— NEXTA (@nexta_tv) June 6, 2023
Река Ингулец начала течь вверх по течению.
The Inhulets River is now reportedly flowing backwards away from the Dnipro. pic.twitter.com/IlIeHGyMpe— OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 6, 2023
Животные также становятся жертвами наводнений. На видео попало спасение попавшей в беду собаки.
This is how animals are now being rescued in the #Kherson region after the Kakhovskaya HPP was blown up by the Russians. pic.twitter.com/RxOoGa6PwL— Ukraine 24/7 (@ukraina_247) June 6, 2023
Вода смыла большую часть Кахховской плотины.
Floodwaters have eroded away a portion of the Kakhovka dam since the breach, only a small portion of the turbine hall still remains above water, and it appears that some additional control gates on the north side are gone. pic.twitter.com/P08oh0Y7TN— OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 6, 2023
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в эфире украинского телевидения, что сегодня утром Тягинка, Львов и Отрадокаменка Берославского района, Ивановка, Микильское, Токаровка, Понятовка, Белозерка и микрорайон Остров города Херсона Херсонской области были полностью или частично затоплены.
«Очевидно, что другие населенные пункты также будут затоплены, мы к этому готовы», – сказал Прокудин и подчеркнул, что в настоящее время организуется эвакуация жителей этих населенных пунктов.
Людей эвакуируют через Херсон и Николаев автобусами в Хмельницкий, Одессу, Кропивницкий, Киев и другие города. На Херсонском вокзале подготавливают эвакуационный поезд.
«Эвакуация автобусами проходит в районах и селах Херсона, где есть наводнения! Больницы и коммунальные службы были предупреждены! Сохраняйте спокойствие во время эвакуации!» — написал сегодня утром в Twitter глава военной администрации города Херсона Роман Мрочко.
«Херсону срочно нужны люди, которые выполняли бы задачи волонтеров по координации деятельности в пунктах эвакуации, приему людей, посадке в автобусы, расселению и организации питания», — сказал «Суспильному» волонтер Денос Суханов, работающий на подконтрольной Украине территории Херсона.
«Подрыв Каховской ГЭС имеет разрушительные последствия, в том числе многолетний дефицит воды в Крыму, непоправимый ущерб сотням тысяч жизней и риск гибели для тысяч людей», — пишет в «Твиттере» Мустафа Найем, глава Агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.