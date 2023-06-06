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КАДРЫ БЕДСТВИЯ ⟩ Прибрежные зоны Днепра затоплены, уровень воды приблизился к кульминации

rus.postimees.ee
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Взорванная российскими войсками Каховская плотина.
Взорванная российскими войсками Каховская плотина. Фото: Twitter@Osinttechnical

Сегодня утром, по данным Украины, российские войска взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего были затоплены большие участки Днепровского лимана.

Украинские власти ранее предупреждали, что прорыв плотины может привести к высвобождению 18 миллионов кубометров воды и вызвать широкомасштабные наводнения, которые заставят сотни тысяч людей покинуть свои дома.

По словам советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, в критической зоне на западном берегу Днепра в Херсонской области находится около 16 тысяч человек.

Пик паводка ожидался около 11.00.

Повышение уровня воды в Антоновке.

Река Ингулец начала течь вверх по течению.

Животные также становятся жертвами наводнений. На видео попало спасение попавшей в беду собаки.

Вода смыла большую часть Кахховской плотины.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в эфире украинского телевидения, что сегодня утром Тягинка, Львов и Отрадокаменка Берославского района, Ивановка, Микильское, Токаровка, Понятовка, Белозерка и микрорайон Остров города Херсона Херсонской области были полностью или частично затоплены.

«Очевидно, что другие населенные пункты также будут затоплены, мы к этому готовы», – сказал Прокудин и подчеркнул, что в настоящее время организуется эвакуация жителей этих населенных пунктов.

Людей эвакуируют через Херсон и Николаев автобусами в Хмельницкий, Одессу, Кропивницкий, Киев и другие города. На Херсонском вокзале подготавливают эвакуационный поезд.

«Эвакуация автобусами проходит в районах и селах Херсона, где есть наводнения! Больницы и коммунальные службы были предупреждены! Сохраняйте спокойствие во время эвакуации!» — написал сегодня утром в Twitter глава военной администрации города Херсона Роман Мрочко.

«Херсону срочно нужны люди, которые выполняли бы задачи волонтеров по координации деятельности в пунктах эвакуации, приему людей, посадке в автобусы, расселению и организации питания», — сказал «Суспильному» волонтер Денос Суханов, работающий на подконтрольной Украине территории Херсона.

«Подрыв Каховской ГЭС имеет разрушительные последствия, в том числе многолетний дефицит воды в Крыму, непоправимый ущерб сотням тысяч жизней и риск гибели для тысяч людей», — пишет в «Твиттере» Мустафа Найем, глава Агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

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