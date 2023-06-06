Кто и зачем взорвал плотину Каховской ГЭС, продолжающаяся депортация украинских детей в Россию и скоро ли провозгласят Белгородскую народную республику. Эти темы были в центре внимания в Украине последние семь дней.
«Белгородская народная республика» и кому выгодно разрушение Каховской плотины. Обзор событий недели в Украине
Утро вторника началось с новости о разрушении дамбы Каховского водохранилища. Новость стала обескураживающей, потому что эта авария несет серьезные угрозы и российским оккупантам и Украине, а значит похожа на выстрел себе в ногу, кто бы это ни совершил.
Каховка: ищите, кому выгодно
Начнем с того, что на берегу Каховского водохранилища стоит самая крупная в Европе АЭС - Запорожская атомная станция, которую сейчас контролируют россияне. Ее реакторы охлаждаются водой из из водоема, который в свою очередь пополняется из водохранилища.
Если уровень воды в водохранилище упадет, АЭС останется без охлаждения, со всеми вытекающими отсюда ужасными последствиями. Если случится авария из-за перегрева реакторов, последствия ощутят на себе и оккупанты, и украинцы, и жители всего Черноморского бассейна.
Второй факт, вызывающий ассоциации с «выстрелом в ногу» - это то, что с подрывом Каховской дамбы можно забыть о нормальном снабжении водой Крыма. Благодаря естественному уклону, оно в какой-то степени сохранится, но очень слабое и тоже только пока уровень воды не упадет до минимально необходимого.
Впрочем, тут расчет россиян понятен: в этом году туристического сезона в Крыму все равно не будет, поэтому объем потребления воды на полуострове сильно сократится.
Также по каналу из Каховского водохранилища поставляется вода в села и на поля Херсонской и Запорожской областей. Вернее, поставлялась. В свою очередь, канал Днепр-Кривой Рог обеспечивал водой промышленные и густонаселенные районы Криворожья. Хотя, россиян, конечно, это волновать не может.
Скорее их волновала возможность украинского наступления на Юге Украины, но теперь, как пишут их военкоры, о нем можно забыть.
Таким образом, обезвоживание Крыма, Криворожья и всего Юга Украины, в том числе оккупированной его части, возникшая радиационная опасность и прочие ужасные последствия этой экологической катастрофы – плата за возможность российской армии избежать очередного поражения. Это очевидная попытка заморозить конфликт, вынудив Киев и Запад к переговорам. Другого объяснения просто нет.
Понятно, что Россия как обычно будет обвинять Украину, но если исходить из классического набора «мотив, средства, возможность», а также «ищи кому выгодно», то из-за этой техногенной катастрофы отчетливо виднеются уши Кремля.
«Эвакуация» детей: убийства, шантаж, обман
Третьего июня россияне ударили ракетой по пригороду Днепра - поселку Подгороднему. Попали, как у них давно повелось, в жилой дом. Пострадали пять детей. Тело двухлетней девочки нашли под завалами спустя почти сутки.
С февраля 2022 года война убивает украинских детей почти каждый день. Если прибегнуть к языку сухих цифр, то жертвами войны уже стали 485 детей.
Представьте себе целый детский сад, где все дети мертвы. 485 маленьких тел! Такова сегодня украинская реальность. И эта статистика не может быть полной, поскольку, как показывает практика, после освобождения оккупированных территорий обнаруживаются массовые захоронения жертв оккупантов, среди которых обычно есть и дети.
Вторая «детская» проблема, о которой много говорили в последние дни – это депортация маленьких украинцев в Россию. На сегодня идентифицировано не менее 20 тысяч таких ребят. Вывозят их не всегда насильно, чаще обманом. Так, шестнадцатилетняя дочь жительницы оккупированной (на тот момент) Херсонщины Светланы Поповой Алина уехала в Мордовию потихоньку от матери.
Старшая подруга девочки убедила ее, что придут украинские солдаты и будут всех расстреливать. Семья полгода ничего не знала о судьбе Алины и найти ее в конечном итоге удалось через соцсети. Оказалось, что Алина не знала, куда ее мать с братьями эвакуировались из разрушенного села и не могла с ними связаться.
Светлане пришлось ехать в Мордовию, чтоб вернуть своего ребенка. Есть случаи, когда детей втайне от родителей вывозят бабушки, зомбированные российской пропагандой о кровожадных «нацистах».
Распространена также практика, когда у ребенка на школьном медосмотре находят какое-то «заболевание», отправляют на «лечение» в РФ, а потом ставят родителей перед выбором: либо они тоже выезжают к своему ребенку в Россию на постоянное место жительства, либо он остается там «из соображений безопасности».
Кремль использует детей для принуждения населения оккупированных территорий получать российские паспорта. Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров написал, что с июня детям, больным диабетом и другими хроническими заболеваниями, не дают лекарства, если родители не имеют российского паспорта.
Подобных сообщений, касающихся не только лекарств, а вообще всего (вплоть до получения аттестата или участия в школьном кружке) много поступает из так называемых «народных республик» Донбасса.
«Белгородская народная республика»
Тем временем, «киевский проект по созданию "Белгородской народной республики" реализуется весьма успешно». Об этом написал в своем Телеграм-канале российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков).
Напомню, весной 2014 года группа Стрелкова захватила Славянск, а затем он назначил себя министром обороны «Донецкой народной республики». Особенно приятно слышать такую оценку действиям российских добровольцев-антипутинистов от «эксперта» из ФСБ.
По данным, поступившим из разных источников, 4 июня вечером российскую границу в Белгородской области перешли сразу несколько батальонов Русского добровольческого корпуса (РДК).
«В течение суток практически без боя занята территория размером с район. Региональные и муниципальные власти, а также местные подразделения МВД, ФСБ, МЧС и Росгвардии, не организовав ни отпора, ни эвакуации, сбежали в Белгород. На вторжение среагировала только армия, которая вторые сутки наносит комплексные авиационно-ракетно-артиллерийские удары по всем оставленным властями населенным пунктам», - сообщил Гиркин.
То есть, теперь это уже не просто «украинская ДРГ», а можно говорить, что на территорию РФ пришла настоящая «комплексная ракетно-авиационно-артиллерийская» война.
В ходе этих событий россияне уничтожают свои же населенные пункты, занятые противником. По крайней мере авиации у РДК нет, а украинская там не задействована. «Многие населенные пункты горят в результате обстрелов, но тушить их некому (пожарные сбежали)», - сообщает Гиркин (Стрелков).
Жители 40-тысячного Шебекино были эвакуированы. Но, например, у ста жителей села Новая Таволжанка «комплексно» отрабатываемого российской авиацией и артиллерией по образцу «освобождения» Бахмута и Мариуполя, есть все возможности ощутить заботу Кремля об их безопасности.
По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, жертвы среди мирных жителей стали статистикой: «Хороним уже каждый день». Сколько из них погибло от автоматов российских добровольцев, а сколько от российских «комплексных ракетно-авиационно-артиллерийских» ударов – это большой вопрос.
По мнению того же Гиркина, целями действий РДК является «дестабилизировать организацию обороны российской армии и отвести силы в приграничные районы России». «Пока киевский проект реализуется весьма успешно, что вызывает вопросы адекватности оценок в силовых структурах России», - констатировал он.
Любопытно, что кроме сугубо военных последствий, действия РДК на Белгородщине повлекли за собой и внутри- и внешнеполитические последствия для Москвы. Так, по сообщениям белорусских оппозиционных телеграм-каналов, Лукашенко, опасаясь аналогичных белгородским действий белорусских добровольцев на территории его страны, наложил негласный запрет на поставки россиянам боеприпасов.
Что касается внутриполитических последствий для РФ, то на теме Белгородщины заметно активизировался опальный в последнее время главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
В частности, он сделал примечательное заявление, что готов оборонять Белгородскую область даже без команды на это Министерства обороны РФ. Фактически, это заявление о субъектности ЧВК как самостоятельной и неконтролируемой государством военной силы.
Более того, после взятия бойцами РДК в плен двух военнослужащих ВС РФ, Пригожин предложил лично прибыть на встречу, чтоб забрать их: «Если приедет в это место Владимир Александрович Зеленский, готов прибыть сам». Таким образом, он позиционировал себя как человека, который готов брать обязательства на переговорах с главой государства, то есть, равного ему по статусу. А это уже заявление!
Но, что еще опаснее для Путина – это то, что Пригожин и его ЧВК, на фоне все более очевидной импотентности Кремля, становятся уже открытым альтернативным центром политической (!) силы в РФ. Так «власти» Крыма и так называемых «республик» Донбасса, все более открыто тяготеют к Пригожину, вопреки воле Москвы.
Яркой демонстрацией этого является то, как в Донецке после «освобождения» Бахмута прославляют ЧВК «Вагнер», хотя тот же Пригожин заявлял о запрете российскими властями даже на упоминание его имени в СМИ. Этот же запрет, со ссылкой на соответствующий документ, подтвердил и заместитель главы Росгвардии по «ДНР» Александр Ходаковский.
Тем не менее, «и. о. министра культуры ДНР» Михаил Желтяков публично выступил с инициативой объявить конкурс на лучший эскиз памятника бойцам ЧВК «Вагнер», который «власти» «ДНР» намерены установить в центре Бахмута.
Донецкие «официальные» СМИ всю неделю восхваляли Пригожина и его ЧВК даже после того, как ее бойцы, выходя из уничтоженного ими города, взяли в плен российского подполковника, командира 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ, который открыл по ним огонь «из личной неприязни».
Справка
Сергей Гармаш – украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991—1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года – главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.