«Белгородская народная республика» и кому выгодно разрушение Каховской плотины. Обзор событий недели в Украине

Скорее их волновала возможность украинского наступления на Юге Украины, но теперь, как пишут их военкоры, о нем можно забыть.

Таким образом, обезвоживание Крыма, Криворожья и всего Юга Украины, в том числе оккупированной его части, возникшая радиационная опасность и прочие ужасные последствия этой экологической катастрофы – плата за возможность российской армии избежать очередного поражения. Это очевидная попытка заморозить конфликт, вынудив Киев и Запад к переговорам. Другого объяснения просто нет.

Понятно, что Россия как обычно будет обвинять Украину, но если исходить из классического набора «мотив, средства, возможность», а также «ищи кому выгодно», то из-за этой техногенной катастрофы отчетливо виднеются уши Кремля.

«Эвакуация» детей: убийства, шантаж, обман

Третьего июня россияне ударили ракетой по пригороду Днепра - поселку Подгороднему. Попали, как у них давно повелось, в жилой дом. Пострадали пять детей. Тело двухлетней девочки нашли под завалами спустя почти сутки.

С февраля 2022 года война убивает украинских детей почти каждый день. Если прибегнуть к языку сухих цифр, то жертвами войны уже стали 485 детей.

Представьте себе целый детский сад, где все дети мертвы. 485 маленьких тел! Такова сегодня украинская реальность. И эта статистика не может быть полной, поскольку, как показывает практика, после освобождения оккупированных территорий обнаруживаются массовые захоронения жертв оккупантов, среди которых обычно есть и дети.