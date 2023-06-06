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ФОТО ⟩ Выдернули из машины: в центре Таллинна полицейские в штатском провели силовое задержание

rus.postimees.ee
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Задержание на улице Сакала.
Задержание на улице Сакала. Фото: Фото читателя.

Сегодня утром в Таллинне на улице Сакала полицейские в штатском задержали мужчину, который находился за рулем автомобиля Mercedes-Benz. 

«Речь идет об уголовном деле Следственного отдела Налогово-таможенного департамента, в рамках которого сотрудники отдела быстрого реагирования Пыхьяской префектуры помогли задержать подозреваемого», - сказала Rus.postimees пресс-секретарь полиции Барбара Лихтфельдт.

Она добавила, что в данный момент полиция не может дать больше информации об уголовном деле и личности задержанного.

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