ФОТО ⟩ Выдернули из машины: в центре Таллинна полицейские в штатском провели силовое задержание

«Речь идет об уголовном деле Следственного отдела Налогово-таможенного департамента, в рамках которого сотрудники отдела быстрого реагирования Пыхьяской префектуры помогли задержать подозреваемого», - сказала Rus.postimees пресс-секретарь полиции Барбара Лихтфельдт.

Она добавила, что в данный момент полиция не может дать больше информации об уголовном деле и личности задержанного.