ИНТЕРВЬЮ ⟩ Журналист Самост: правительству выгодно дискутировать об однополых браках

- Ну он никогда не скрывал, что считает это дискриминацией. Скажите мне, если мы обратимся к партии «Ээсти 200»: они оказались в парламенте и коалиции, а потом выяснилось, что довольно большое количество голосов было собрано за счет кандидата, которому сейчас, мягко говоря, не доверяют, я имею в виду Йоханну-Марию Лехтме. Как комфортно они сейчас чувствуют себя в Рийгикогу? Я не говорю о законности, но есть какая-то этика, и они, видимо, понимают, что кучу голосов они бы сейчас уже не получили.

- По-моему, это не столько вопрос этики, сколько вопрос политической ответственности. Все время в Эстонии как будто говорят, что политической ответственности в каком-то вопросе нет. По-моему, это неправильно: политическая ответственность всегда есть. Просто иногда это может кому-то не нравиться в таком виде. Но в данный момент мы видим, что политическая ответственность в прямом виде существует. Они получили более пяти тысяч голосов на выборах, когда использовали кандидата, в отношении которого они, наверное, и тогда знали, что есть этические проблемы. И теперь мы видим, что их поддержка падает. Это и есть политическая ответственность. Маргус Цахкна, Марек Рейнаас или Лаури Хуссар могут говорить что угодно, что это неважно и выборы через четыре года. Правда в том, что для всех политиков важно, какова их поддержка. Я не знаю, где дно этого тренда, но весьма возможно, что мы увидим, как их поддержка упадет под пять процентов. Я думаю, мы будем видеть внутреннюю дискуссию насчет того, кто ответственен за эти ошибки, вообще были ли они, что делать дальше и так далее. Это обязательно будет. Такого никогда не было, чтобы поддержка партии падала так быстро, а реакция отсутствовала.