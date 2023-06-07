Сегодня «На кухне»: скандалы в партиях, как либералы пришли к власти и можно ли заказать уголовное дело

Весенняя сессия Рийгикогу закачивается уже через неделю, но из-за устроенного депутатами балагана парламент не успеет принять представленные коалицией законопроекты. Вместе с гостем в студии будем выяснять, насколько это нормально с точки зрения политической культуры, когда оппозиция и коалиция не способны уладить свои разногласия сами и идут за решением в суд? Разрушает ли обструкция основы демократии, ставя под сомнение результаты выборов, или наоборот укрепляет их? Что не так с финансированием партий в Эстонии? Как повлияют на разные партии их внутренние кризисы? Можно ли сравнивать деятельность НКО SALK, которое помогло либералам прийти к власти, с влиянием на выборы в США или на Brexit?