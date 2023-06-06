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Bolt повысил размер своих комиссионных и поднял цены для клиентов

rus.postimees.ee
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Такси Bolt.
Такси Bolt. Фото: Sander Ilvest

Компания Bolt, предлагающая услугу заказа такси через мобильное приложение, с июня повысила размер взимаемых с водителей комиссионных с 20% до 25%, и для компенсации водителям этой разницы пропорционально увеличила стоимость проезда для клиентов, пишет Rus.ERR.

«Повышенные комиссионные дают нам возможность инвестировать в качество услуги и обеспечить необходимый поток заказов. Мы можем это обеспечить, отдавая приоритет инвестициям в спрос, рекламным акциям и бонусам для водителей», - сказала пресс-секретарь Bolt Лийзи Мария Муули.

Для компенсации водителям повышенных комиссионных Bolt повысил базовые тарифы для клиентов на пять процентных пунктов во всех категориях, кроме Premium и XL.

В Bolt заявили, что в изменившихся экономических условиях компания больше не может предоставлять качественные услуги по прежним ценам.

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