Bolt повысил размер своих комиссионных и поднял цены для клиентов

Компания Bolt, предлагающая услугу заказа такси через мобильное приложение, с июня повысила размер взимаемых с водителей комиссионных с 20% до 25%, и для компенсации водителям этой разницы пропорционально увеличила стоимость проезда для клиентов, пишет Rus.ERR.
«Повышенные комиссионные дают нам возможность инвестировать в качество услуги и обеспечить необходимый поток заказов. Мы можем это обеспечить, отдавая приоритет инвестициям в спрос, рекламным акциям и бонусам для водителей», - сказала пресс-секретарь Bolt Лийзи Мария Муули.
Для компенсации водителям повышенных комиссионных Bolt повысил базовые тарифы для клиентов на пять процентных пунктов во всех категориях, кроме Premium и XL.
В Bolt заявили, что в изменившихся экономических условиях компания больше не может предоставлять качественные услуги по прежним ценам.