Bolt повысил размер своих комиссионных и поднял цены для клиентов

«Повышенные комиссионные дают нам возможность инвестировать в качество услуги и обеспечить необходимый поток заказов. Мы можем это обеспечить, отдавая приоритет инвестициям в спрос, рекламным акциям и бонусам для водителей», - сказала пресс-секретарь Bolt Лийзи Мария Муули.

Для компенсации водителям повышенных комиссионных Bolt повысил базовые тарифы для клиентов на пять процентных пунктов во всех категориях, кроме Premium и XL.