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На Таммсааре-теэ произошла авария, водители не смогли договориться

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Авария на Таммсааре-теэ.
Авария на Таммсааре-теэ. Фото: Lugeja foto

В 10:10 на Таммсааре-теэ в направлении Мустамяэ произошло ДТП. Даже спустя час водители не смогли договориться, из-за чего образовалась пробка.

Автомобиль находится перпендикулярно передней части грузовика, но пока неизвестно, почему произошла авария. К 11:20 автомобили стояли на том же месте, а в конце Ярвевана-теэ образовалась пробка.

«Водители не смогли прийти к соглашению, - пояснил представитель Департамента полиции и погранохраны. - В данный момент на месте находится аварийная бригада, которая вскоре объяснит конкретные обстоятельства случившегося».

Авария на Таммсааре-теэ.
Авария на Таммсааре-теэ. Фото: Lugeja foto
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