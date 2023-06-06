На Таммсааре-теэ произошла авария, водители не смогли договориться

В 10:10 на Таммсааре-теэ в направлении Мустамяэ произошло ДТП. Даже спустя час водители не смогли договориться, из-за чего образовалась пробка.
Автомобиль находится перпендикулярно передней части грузовика, но пока неизвестно, почему произошла авария. К 11:20 автомобили стояли на том же месте, а в конце Ярвевана-теэ образовалась пробка.
«Водители не смогли прийти к соглашению, - пояснил представитель Департамента полиции и погранохраны. - В данный момент на месте находится аварийная бригада, которая вскоре объяснит конкретные обстоятельства случившегося».