Тяжелое ДТП с участием поезда: светофор на железнодорожном переезде было сложно заметить

Директор по инфраструктуре Eesti Raudtee Кайдо Аэттик, объяснил Virumaa Teatja, что Eesti Raudtee подписала договор, чтобы модернизировать 110 переездов и оснастить их системами безопасности. «В целях обеспечения безопасности старые светофоры не могут быть демонтированы до тех пор, пока новое оборудование не будет протестировано и успешно пройдет испытания, - сказал он. - Приемочные испытания переезда Кабала были проведены 25 мая, но в ходе этого процесса были обнаружены недостатки, и включение нового оборудования может произойти только после устранения этих недостатков и проведения новых испытаний».

Аеттик не уточнил, когда были установлены новые светофоры.

Айн Альвела сфотографировал переезд в пятницу после аварии. На фотографии хорошо видно, что неработающие светофоры могли загородить работающие, если смотреть под определенным углом. Но Альвела сделал снимок с северного конца переезда - автомобиль, попавший в аварию, приближался с другой стороны. «Я сам пересекаю там железную дорогу на велосипеде или мопеде, и мне, как местному жителю, не приходило в голову, видны ли сигнальные огни из окна автомобиля», - сказал он. «Но если подумать об этом и представить себя за рулем фургона, то там действительно могут быть слепые зоны. И с другой стороны тоже».

Кайдо Аеттик отчасти согласился с тем, что проблема действительно может быть. «После аварии была повреждена опорная стойка светофора, в результате чего он немного наклонился в сторону нового сватофора. Однако здесь важно отметить, что фургон не двигался с той стороны проезжей части, где была сделана фотография, - подчеркнул он. - С той стороны, откуда приехал грузовик, светофоры расположены дальше друг от друга и уж точно сигнал там видно, поэтому логической связи с пятничным инцидентом нет», - убежден он.