Тяжелое ДТП с участием поезда: светофор на железнодорожном переезде было сложно заметить

Несомненно, водитель, который в пятницу выехал перед поездом на железнодорожном переезде в Кабала, был неосторожен, но и организация на этом участке оставляет желать лучшего: по обеим сторонам переезда есть два сигнальных светофора, один из которых не работает и под определенным углом, мог загородить сигнал работающего светофора. Этот факт признал и директор по инфраструктуре Eesti Raudtee Кайдо Аэттик.
У железнодорожного переезда в Кабала хорошая видимость, а дорога там имеет U-образную форму, где скорость не может быть высокой - приближающийся поезд виден любому осторожному водителю. Но есть и другой факт: с осени прошлого года по обе стороны пути установлены два светофора, и неработающий светофор под определенным углом может загородить свет работающего.
Этот факт, видимо, заметили сами железнодорожники: авария с поездом и фургоном произошла в прошлую пятницу, но в понедельник на переезд приехали рабочие, закрыли фонари неработающего светофора полиэтиленовыми пакетами и повернули его на 90 градусов. То же самое было сделано на соседнем переезде в Ваекюла.
Два светофора на переезде в Кабала - это обычное явление для Эстонии. Eesti Raudtee устанавливает новые светофоры, чтобы сделать переезды более безопасными. В Кабала новый механизм был установлен с осени прошлого года, но новые светофоры пока не работают. Движение продолжает регулировать старый светофор, который, как уже говорилось, может быть не виден под определенным углом.
Житель Кабала Айн Альвела подтвердил, что переезд был обновлен почти год назад. «Я не помню точного времени, но было еще тепло, и трава была зеленой, - сказал он. - Они установили новый светофор и механизм шлагбаума. Сами шлагбаумы уже были там, я видел, как они поднимались и опускались, но по какой-то причине их снова убрали, и ничего дальше не произошло».
Директор по инфраструктуре Eesti Raudtee Кайдо Аэттик, объяснил Virumaa Teatja, что Eesti Raudtee подписала договор, чтобы модернизировать 110 переездов и оснастить их системами безопасности. «В целях обеспечения безопасности старые светофоры не могут быть демонтированы до тех пор, пока новое оборудование не будет протестировано и успешно пройдет испытания, - сказал он. - Приемочные испытания переезда Кабала были проведены 25 мая, но в ходе этого процесса были обнаружены недостатки, и включение нового оборудования может произойти только после устранения этих недостатков и проведения новых испытаний».
Аеттик не уточнил, когда были установлены новые светофоры.
Айн Альвела сфотографировал переезд в пятницу после аварии. На фотографии хорошо видно, что неработающие светофоры могли загородить работающие, если смотреть под определенным углом. Но Альвела сделал снимок с северного конца переезда - автомобиль, попавший в аварию, приближался с другой стороны. «Я сам пересекаю там железную дорогу на велосипеде или мопеде, и мне, как местному жителю, не приходило в голову, видны ли сигнальные огни из окна автомобиля», - сказал он. «Но если подумать об этом и представить себя за рулем фургона, то там действительно могут быть слепые зоны. И с другой стороны тоже».
Кайдо Аеттик отчасти согласился с тем, что проблема действительно может быть. «После аварии была повреждена опорная стойка светофора, в результате чего он немного наклонился в сторону нового сватофора. Однако здесь важно отметить, что фургон не двигался с той стороны проезжей части, где была сделана фотография, - подчеркнул он. - С той стороны, откуда приехал грузовик, светофоры расположены дальше друг от друга и уж точно сигнал там видно, поэтому логической связи с пятничным инцидентом нет», - убежден он.
В то же время он признал, что с северной стороны переезда светофоры находится ближе друг к другу, и что в определенных ситуациях действительно сигнал можно не заметить. «Именно поэтому специалисты Eesti Raudtee решили развернуть неработающие светофоры», - сказал он.