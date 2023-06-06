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Замглавы Херсонского облсовета – Rus.Postimees: подрыв херсонской ГЭС – умышленный акт терроризма

«Это может быть второй Чернобыль»
Дмитрий Мороз
, репортер-редактор
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Юрий Соболевский.
Юрий Соболевский. Фото: Личный архив Юрия Соболевского

Сегодня, 6 июня, около 6:00 российские войска подорвали дамбу на реке Днепр возле Новой Каховки, Херсонской области. Тонны воды устремились вниз по течению реки, сметая все на своем пути и затапливая близлежащие населенные пункты. Город Новая Каховка, который расположен на оккупированной российскими войсками левобережной части Херсонской области, пострадал более всего. По информации местных жителей, вода в городе поднялась до уровня крыш двухэтажных частных домов.

О том, как происходит эвакуация мирных жителей, и о ситуации в целом в зоне катастрофы Rus.Postimees рассказал заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

Что сейчас происходит в регионе?

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