Замглавы Херсонского облсовета – Rus.Postimees: подрыв херсонской ГЭС – умышленный акт терроризма

Сегодня, 6 июня, около 6:00 российские войска подорвали дамбу на реке Днепр возле Новой Каховки, Херсонской области. Тонны воды устремились вниз по течению реки, сметая все на своем пути и затапливая близлежащие населенные пункты. Город Новая Каховка, который расположен на оккупированной российскими войсками левобережной части Херсонской области, пострадал более всего. По информации местных жителей, вода в городе поднялась до уровня крыш двухэтажных частных домов.