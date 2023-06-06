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Неутешительные цифры: розничная торговля Эстонии пострадала от сильного спада

BNS
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Объемы продаж розничной торговли за год упали на одну десятую.
Объемы продаж розничной торговли за год упали на одну десятую. Фото: Elmo Riig

По данным Eurostat, объем розничной торговли Эстонии в апреле сократился на десять процентов в годовом исчислении, что также стало одним из самых больших показателей снижения.

По сравнению с мартом объем розничной торговли в Эстонии снизился на 0,3 процента, в то время как объемы в еврозоне остались на том же уровне, а в ЕС выросли на 0,1 процента, сообщил Eurostat. 

В апреле по сравнению с мартом продажи моторного топлива в еврозоне сократились больше всего - на 2,3 процента. При этом розничные продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий снизились на 0,5 процента, а продажи непродовольственных товаров выросли на 0,5 процента. В ЕС продажи моторного топлива упали на 2,2 процента, розничные продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий уменьшились на 0,4 процента, а продажи непродовольственных товаров выросли на 0,6 процента.

В государствах-членах, по которым Eurostat располагает данными, объемы розничных продаж снизились на 5,8% в Словакии, на 3,7% в Румынии и на 2,4% в Словении. Объем продаж больше всего увеличился в Хорватии на 3,4 процента, в то время как в Люксембурге он увеличился на 3,3 процента и в Швеции на 3,1 процента.

Больше всего в течение года в еврозоне упали розничные продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий - на 4,4 процента. Реализация непродовольственных товаров снизилась на 1,1 процента, моторного топлива - на 1,8 процента. По расчетам ЕС, продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий сократились на 4,6 процента, а розничные продажи непродовольственных товаров - на 1,5 процента. Розничная реализация моторного топлива снизилась на 2,3 процента.

Среди государств-членов объемы розничной торговли больше всего упали в годовом исчислении на 12,6% в Венгрии, на 10% в Эстонии и на 9,8% в Словакии. Наибольшее увеличение объема розничной торговли наблюдалось на Кипре на 9,4 процента в годовом исчислении, в Испании на 7,8 процента и в Люксембурге на 6 процентов.

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