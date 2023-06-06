Трагедия в Таллинне: в пожаре погиб пожилой мужчина

Спасатели проникли в квартиру через окно, вытащили мужчину из горящей квартиры и передали его медикам скорой помощи. К сожалению, мужчину не удалось реанимировать.

Пожар на кухне был локализован прибывшими на место происшествия спасателями Кесклиннаской команды в 11:18 и окончательно потушен в 12:44.

Главный инспектор Северного бюро по надзору за безопасностью подтвердил, что пожар начался из-за неосторожного курения, и добавил, что в квартире был обнаружен датчик дыма, но, к сожалению, он не работал.