Трагедия в Таллинне: в пожаре погиб пожилой мужчина

Сегодня в 10:54 в Центр тревоги позвонил мужчина, проживающий на улице Уус-Садама в центре Таллинна, и сообщил, что из окна квартиры его соседа виден дым, но на стук никто не отвечает.
Спасатели проникли в квартиру через окно, вытащили мужчину из горящей квартиры и передали его медикам скорой помощи. К сожалению, мужчину не удалось реанимировать.
Пожар на кухне был локализован прибывшими на место происшествия спасателями Кесклиннаской команды в 11:18 и окончательно потушен в 12:44.
Главный инспектор Северного бюро по надзору за безопасностью подтвердил, что пожар начался из-за неосторожного курения, и добавил, что в квартире был обнаружен датчик дыма, но, к сожалению, он не работал.
В этом году в пожарах уже погибло 24 человека, шесть из них - в Таллинне.