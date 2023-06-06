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Трагедия в Таллинне: в пожаре погиб пожилой мужчина

rus.postimees.ee
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В пожаре погиб пожилой мужчина.
В пожаре погиб пожилой мужчина. Фото: Päästeamet

Сегодня в 10:54 в Центр тревоги позвонил мужчина, проживающий на улице Уус-Садама в центре Таллинна, и сообщил, что из окна квартиры его соседа виден дым, но на стук никто не отвечает.

Спасатели проникли в квартиру через окно, вытащили мужчину из горящей квартиры и передали его медикам скорой помощи. К сожалению, мужчину не удалось реанимировать.

Пожар на кухне был локализован прибывшими на место происшествия спасателями Кесклиннаской команды в 11:18 и окончательно потушен в 12:44.

Главный инспектор Северного бюро по надзору за безопасностью подтвердил, что пожар начался из-за неосторожного курения, и добавил, что в квартире был обнаружен датчик дыма, но, к сожалению, он не работал.

В этом году в пожарах уже погибло 24 человека, шесть из них - в Таллинне.

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