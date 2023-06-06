В Кении 20 спортсменов подозреваются в употреблении допинга

Допинг-пробы кенийской бегуньи Джаринтер Мвасии, выигравшей 800-метровку на прошлогоднем чемпионате Африки в Сен-Пьере (Маврикий), дали положительный результат на несколько запрещенных веществ, в том на препарат эритропоэтин, стимулирующий образование эритроцитов в костном мозге.

Среди находящихся под подозрением спортсменов также Зена Джемутаи, серебряная призерка чемпионата мира среди девушек до 20 лет на дистанции 3000 метров, спринтер Самуэль Имета, пробежавший в феврале прошлого года 100 метров с результатом 9,94, что стало большим сюрпризом для многих.

Из-за технических проблем Всемирная федерация легкой атлетики (WA) не засчитала время Иметы, но вплоть до обвинений в употреблении допинга он считался вторым лучшим спринтером Кении после Фердинанда Оманьялы.

Спортивный портал Inside The Games отметил, что раскрытие последних дел вновь свидетельствует о том, насколько глубока проблема допинга в Кении, более того, все это ставит под сомнение достижения других спортсменов страны.