Таллинн продолжил традицию: смотрите, какие стадионы будут открыты на лето для всех желающих

Стадионы будут открыты с 14 июня по 31 августа ежедневно с 8:00 до 21:00, за исключением государственных праздников или в случае, если они забронированы для проведения организованных тренировок.

На лето свои стадионы или спортивные площадки откроют следующие школы: Таллиннская художественная гимназия, Пельгулиннаская гимназия, Таллиннская 32-я средняя школа, Таллиннская махтраская основная школа, Таллиннский линнамяэский русский лицей, Таллиннская мустйыэская гимназия, Таллиннская гуманитарная гимназия, Таллиннская ляэнемереская гимназия, Таллиннская ласнамяэская гимназия, Таллиннская русская гимназия Хааберсти, Таллиннская гимназия Ярвеотса, Таллиннская школа Сюдалинна, Таллиннская гимназия Лиллекюла, Хийуская школа, Пиритаская экономическая гимназия, баскетбольная площадка при Эхтеской гуманитарной гимназии, Рахумяэская основная школа и баскетбольная площадка Гимназии Густава Адольфа (на улице Вана-Каламая). Точная информация о времени работы стадиона размещена на воротах.