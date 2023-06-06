Фото ⟩ И такое бывает: житель Эстонии за несколько дней дважды встретил медведей

Фотограф-любитель Вейко Ваарикмяэ за четыре дня видел возле своего дома трех взрослых медведей и трех медвежат. В прошлый четверг он ехал на машине и встретил двух медведей. В воскресенье любитель природы в полутора километрах от своего дома увидел медведицу с тремя медвежатами.
Вейко Ваарикмяэ, проживающий в Ида-Вирумаа в Ульясте, с начала весны видел много медвежьих следов в своей родной деревне. В этом году увлекающийся фотографией Ваарикмяэ заметил следы медведицы с двумя медвежатами. Каково же было его удивление, когда в лесу ему навстречу вышли медведица с тремя медвежатами.