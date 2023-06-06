Фото ⟩ И такое бывает: житель Эстонии за несколько дней дважды встретил медведей

Вейко Ваарикмяэ, проживающий в Ида-Вирумаа в Ульясте, с начала весны видел много медвежьих следов в своей родной деревне. В этом году увлекающийся фотографией Ваарикмяэ заметил следы медведицы с двумя медвежатами. Каково же было его удивление, когда в лесу ему навстречу вышли медведица с тремя медвежатами.

Медведица с тремя медвежатами возилась у обочины дороги, когда Ваарикмяэ ехал по дороге, пролегающей через лес. «Я cфотографировал их совсем близко, где-то с 300-400 метров», - сказал он. Увидев медведей, Вейко Ваарикмяэ сразу же схватился за фотоаппарат, без которого никогда не выходит из дома. «Я был в полной растерянности, не знал, откуда начать фотографировать», - рассказывает он.