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Фото ⟩ И такое бывает: житель Эстонии за несколько дней дважды встретил медведей

Мерли Раудла
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Медведица с медвежатами.
Медведица с медвежатами. Фото: Veiko Vaarikmäe

Фотограф-любитель Вейко Ваарикмяэ за четыре дня видел возле своего дома трех взрослых медведей и трех медвежат. В прошлый четверг он ехал на машине и встретил двух медведей. В воскресенье любитель природы в полутора километрах от своего дома увидел медведицу с тремя медвежатами.

Вейко Ваарикмяэ, проживающий в Ида-Вирумаа в Ульясте, с начала весны видел много медвежьих следов в своей родной деревне. В этом году увлекающийся фотографией Ваарикмяэ заметил следы медведицы с двумя медвежатами. Каково же было его удивление, когда в лесу ему навстречу вышли медведица с тремя медвежатами.

Медведица с тремя медвежатами возилась у обочины дороги, когда Ваарикмяэ ехал по дороге, пролегающей через лес. «Я cфотографировал их совсем близко, где-то с 300-400 метров», - сказал он. Увидев медведей, Вейко Ваарикмяэ сразу же схватился за фотоаппарат, без которого никогда не выходит из дома. «Я был в полной растерянности, не знал, откуда начать фотографировать», - рассказывает он.

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