Эстония осудила подрыв Каховской ГЭС: это военное преступление приведет к экоциду

«Эстония осуждает подрыв российскими оккупантами дамбы возле Новой Каховки в Украине. Это военное преступление приведет к экоциду в Украине и за ее пределами, огромному экономическому ущербу и перемещению тысяч людей, а также повысит риски на Запорожской АЭС, – заявил Маргус Цахкна. – Эстония вместе со странами-единомышленниками работает над тем, чтобы привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях, и новый пакет санкций будет введен в действие немедленно. Россия должна сейчас же вывести свои войска со всей территории Украины и понести ответственность за свои преступления».