Эстония осудила подрыв Каховской ГЭС: это военное преступление приведет к экоциду

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна прокомментировал совершенный сегодня утром российскими войсками подрыв Каховской ГЭС.
«Эстония осуждает подрыв российскими оккупантами дамбы возле Новой Каховки в Украине. Это военное преступление приведет к экоциду в Украине и за ее пределами, огромному экономическому ущербу и перемещению тысяч людей, а также повысит риски на Запорожской АЭС, – заявил Маргус Цахкна. – Эстония вместе со странами-единомышленниками работает над тем, чтобы привлечь к ответственности всех виновных в военных преступлениях, и новый пакет санкций будет введен в действие немедленно. Россия должна сейчас же вывести свои войска со всей территории Украины и понести ответственность за свои преступления».
Сегодня утром, по данным Украины, российские войска взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего были затоплены большие участки Днепровского лимана.
Украинские власти ранее предупреждали, что прорыв плотины может привести к высвобождению 18 миллионов кубометров воды и вызвать широкомасштабные наводнения, которые заставят сотни тысяч людей покинуть свои дома.
По словам советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, в критической зоне на западном берегу Днепра в Херсонской области находится около 16 тысяч человек. Идет эвакуация.