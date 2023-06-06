Не дают покоя: в столичном районе установлены контейнеры для сбора чужеродных слизней

Управа района Хааберсти для совместной борьбы с назойливыми чужеродными видами установила в районе десять контейнеров для сбора испанских и черноголовых слизней.
По словам старейшины района Хааберсти Олег Сильянова, в районе Хааберсти совместно с жителями уже несколько лет ведется активная борьба по сокращению популяции чужеродных слизней. «Когда в 2020 году на пробный период мы установили два контейнера в самых проблемных местах, эта инициатива сработала очень хорошо. Жители начали активно приносить собранных инородных слизней в контейнеры», - сказал старейшина и добавил, что так как район достаточно большой, двух контейнеров явно не хватало. В этом году специальные контейнеры установлены в десяти локациях, где чужеродных слизней замечено больше всего.
«Теперь жители могут принести собранных испанских слизней в специальный контейнер возле своего дома. Перед тем как выбросить слизней в контейнер, их необходимо поместить в правильно закрытый полиэтиленовый пакет. В контейнер нельзя выбрасывать стеклянную или пластиковую упаковку, потому что управа доставляет собранных слизней из контейнеров в Таллиннский крематорий мелких животных, где их сжигают», - пояснил Сильянов.
К сожалению, нельзя полагаться на то, что испанские слизни отступят сами, поскольку у них нет естественных врагов. Нельзя также ожидать, что наши холодные зимы уничтожат мигрировавшие чужеродные виды. «Если в саду или на зеленых насаждениях появились незваные гости, то необходимо их последовательно собирать и в этой борьбе важен вклад каждого», - заключил старейшина.
Инструкции о том, как отличить неместные виды от местных, можно найти на сайте Департамента окружающей среды.
Контейнеры для сбора слизней в районе Хааберсти расположены:
- На парковке возле тропы здоровья болота Ыйсмяэ на Вана-Раннамыйза.
- На парковке возле тропы здоровья болота Ыйсмяэ по дороге к музею под открытым небом.
- В зеленой зоне на ул. Сооранна 20.
- На пересечении улиц Пикалийва и Килде.
- В Тискре, в зеленой зоне по улице Хансу.
- По дороге к музею под открытым небом, возле школьной парковки Рокка-аль-Маре и набережной Рокка-аль-Маре.
- У информационного щита возле автобусной остановки Соолахе..
- На автобусной остановке Ланди.
- По пешеходной и велосипедной дорожке на улице Астангу, по направлению от Ярвеотса теэ 12 и 14
- В Мустйыэ-Вескиметса, недалеко от пересечения улицы Пийбелехе и пешеходной дорожки.
Контейнеры предназначены только для испанских и черноголовых слизней, бросать мусор в них запрещено.