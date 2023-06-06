Не дают покоя: в столичном районе установлены контейнеры для сбора чужеродных слизней

По словам старейшины района Хааберсти Олег Сильянова, в районе Хааберсти совместно с жителями уже несколько лет ведется активная борьба по сокращению популяции чужеродных слизней. «Когда в 2020 году на пробный период мы установили два контейнера в самых проблемных местах, эта инициатива сработала очень хорошо. Жители начали активно приносить собранных инородных слизней в контейнеры», - сказал старейшина и добавил, что так как район достаточно большой, двух контейнеров явно не хватало. В этом году специальные контейнеры установлены в десяти локациях, где чужеродных слизней замечено больше всего.

«Теперь жители могут принести собранных испанских слизней в специальный контейнер возле своего дома. Перед тем как выбросить слизней в контейнер, их необходимо поместить в правильно закрытый полиэтиленовый пакет. В контейнер нельзя выбрасывать стеклянную или пластиковую упаковку, потому что управа доставляет собранных слизней из контейнеров в Таллиннский крематорий мелких животных, где их сжигают», - пояснил Сильянов.

К сожалению, нельзя полагаться на то, что испанские слизни отступят сами, поскольку у них нет естественных врагов. Нельзя также ожидать, что наши холодные зимы уничтожат мигрировавшие чужеродные виды. «Если в саду или на зеленых насаждениях появились незваные гости, то необходимо их последовательно собирать и в этой борьбе важен вклад каждого», - заключил старейшина.