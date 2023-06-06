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Не дают покоя: в столичном районе установлены контейнеры для сбора чужеродных слизней

rus.postimees.ee
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Контейнер для сбора слизней.
Контейнер для сбора слизней. Фото: Haabersti linnaosavalitsus

Управа района Хааберсти для совместной борьбы с назойливыми чужеродными видами установила в районе десять контейнеров для сбора испанских и черноголовых слизней.

По словам старейшины района Хааберсти Олег Сильянова, в районе Хааберсти совместно с жителями уже несколько лет ведется активная борьба по сокращению популяции чужеродных слизней. «Когда в 2020 году на пробный период мы установили два контейнера в самых проблемных местах, эта инициатива сработала очень хорошо. Жители начали активно приносить собранных инородных слизней в контейнеры», - сказал старейшина и добавил, что так как район достаточно большой, двух контейнеров явно не хватало. В этом году специальные контейнеры установлены в десяти локациях, где чужеродных слизней замечено больше всего.

«Теперь жители могут принести собранных испанских слизней в специальный контейнер возле своего дома. Перед тем как выбросить слизней в контейнер, их необходимо поместить в правильно закрытый полиэтиленовый пакет. В контейнер нельзя выбрасывать стеклянную или пластиковую упаковку, потому что управа доставляет собранных слизней из контейнеров в Таллиннский крематорий мелких животных, где их сжигают», - пояснил Сильянов.

К сожалению, нельзя полагаться на то, что испанские слизни отступят сами, поскольку у них нет естественных врагов. Нельзя также ожидать, что наши холодные зимы уничтожат мигрировавшие чужеродные виды. «Если в саду или на зеленых насаждениях появились незваные гости, то необходимо их последовательно собирать и в этой борьбе важен вклад каждого», - заключил старейшина.

Инструкции о том, как отличить неместные виды от местных, можно найти на сайте Департамента окружающей среды.

Контейнеры для сбора слизней в районе Хааберсти расположены:

  • На парковке возле тропы здоровья болота Ыйсмяэ на Вана-Раннамыйза.
  • На парковке возле тропы здоровья болота Ыйсмяэ по дороге к музею под открытым небом.
  • В зеленой зоне на ул. Сооранна 20.
  • На пересечении улиц Пикалийва и Килде.
  • В Тискре, в зеленой зоне по улице Хансу.
  • По дороге к музею под открытым небом, возле школьной парковки Рокка-аль-Маре и набережной Рокка-аль-Маре.
  • У информационного щита возле автобусной остановки Соолахе..
  • На автобусной остановке Ланди.
  • По пешеходной и велосипедной дорожке на улице Астангу, по направлению от Ярвеотса теэ 12 и 14
  • В Мустйыэ-Вескиметса, недалеко от пересечения улицы Пийбелехе и пешеходной дорожки.

Контейнеры предназначены только для испанских и черноголовых слизней, бросать мусор в них запрещено.

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