Всё, кроме названия: в Таллинне продается популярный ресторан

Продаются право на аренду, мебель, декор, посуда и все кухонное оборудование популярного ресторана Kolm sibulat.
«А вот название мы забираем с собой! - сказал Rus.Postimees сособственник и шеф-повар популярного заведения Роман Защеринский. Десять лет ресторан радовал своих завсегдатаев отличной кухней, так что преемникам, которые непременно должны появиться, достанется место с хорошей репутацией.
Ресторан, расположенный в начале улицы Теллискиви, прекращает свою работу на старом месте в середине июля, а в начале августа откроет двери на новом месте. Название заведения сохранится, а вот концепция будет совершенно новой.