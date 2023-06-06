Всё, кроме названия: в Таллинне продается популярный ресторан

«А вот название мы забираем с собой! - сказал Rus.Postimees сособственник и шеф-повар популярного заведения Роман Защеринский. Десять лет ресторан радовал своих завсегдатаев отличной кухней, так что преемникам, которые непременно должны появиться, достанется место с хорошей репутацией.