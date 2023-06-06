СДЕЛАЙ САМ ⟩ Домик для гриля может стоить несколько тысяч: молодая таллиннская семья потратила меньше сотни

Жительница Таллинна Келли и ее спутник жизни построили отличный функциональный стол для гриля. Келли говорит, что идея проекта стола для гриля на самом деле родилась еще в прошлом году, когда они случайно нашли на Marketplace в Facebook очень хороший гриль Kamado по удивительной цене.

«Сначала я планировала переделать под стол для гриля сервировочный столик Bekväm из IKEA, но так как его постоянно не было в наличии как в Эстонии, так и в соседних странах, мы отказались от этой идеи. Наконец, я отправилась в дедовский гараж, где осталось много разных деревяшек, оставшихся от постройки дома, и мы нашли там почти все, что нам было нужно. Оставалось купить только колеса и рабочую поверхность», - рассказывает Келли.

Так как стол перезимовал на улице, весной его пришлось привести в порядок. «В первую очередь пострадала рабочая поверхность, потому что из экономии мы купили очень дешевый материал, который не спасло даже масло OSMO. Поэтому мы решили использовать керамическую плитку. Во-первых, она добавит цвета, а во-вторых, плитку легче очистить тряпкой от пыльцы цветущих растений. Окончательно идея оформилась, когда мы посетили ресторан испанской кухни в квартале Ротерманна, где были столы, выложенные плиткой. Это выглядело очень круто! Я сразу же захотела себе такую же».