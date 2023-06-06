Жители Эстонии давно знают: как только солнце начало пригревать, пора доставать гриль. Конечно, мясо и овощи можно приготовить на чем угодно, но это будет обычная готовка, без красоты и стиля.
СДЕЛАЙ САМ ⟩ Домик для гриля может стоить несколько тысяч: молодая таллиннская семья потратила меньше сотни
Жительница Таллинна Келли и ее спутник жизни построили отличный функциональный стол для гриля. Келли говорит, что идея проекта стола для гриля на самом деле родилась еще в прошлом году, когда они случайно нашли на Marketplace в Facebook очень хороший гриль Kamado по удивительной цене.
«Сначала я планировала переделать под стол для гриля сервировочный столик Bekväm из IKEA, но так как его постоянно не было в наличии как в Эстонии, так и в соседних странах, мы отказались от этой идеи. Наконец, я отправилась в дедовский гараж, где осталось много разных деревяшек, оставшихся от постройки дома, и мы нашли там почти все, что нам было нужно. Оставалось купить только колеса и рабочую поверхность», - рассказывает Келли.
Так как стол перезимовал на улице, весной его пришлось привести в порядок. «В первую очередь пострадала рабочая поверхность, потому что из экономии мы купили очень дешевый материал, который не спасло даже масло OSMO. Поэтому мы решили использовать керамическую плитку. Во-первых, она добавит цвета, а во-вторых, плитку легче очистить тряпкой от пыльцы цветущих растений. Окончательно идея оформилась, когда мы посетили ресторан испанской кухни в квартале Ротерманна, где были столы, выложенные плиткой. Это выглядело очень круто! Я сразу же захотела себе такую же».
Вся работа над столиком для гриля заняла около суток: сделать готовый чертеж, вырезать по размеру, соединить шурупами и потом быстро покрасить. По словам Келли, на укладку плитки на рабочую поверхность ушло примерно столько же времени. «При хорошей организации труда это, вероятно, можно было бы сделать за один день», - улыбается она.
«Идея созревала в наших головах давно, и все необходимое уже было куплено, мы просто ждали подходящего момента, чтобы сделать все сразу. Наконец, нам удалось выпилить лобзиком из фанеры новую основу для рабочей поверхности, затем мой напарник взялся за нарезку плитки, а я начала закреплять плитку силиконом с одного конца. Плитку резали болгаркой. Когда все плитки были прикреплены к фанере, мы покрыли все стыки силиконом. Мы постарались сделать швы как можно меньше, чтобы в зазорах не скапливалось много грязи», - объясняет Келли.
«Поскольку мы могли сделать остов стола для гриля из отходов древесины, заплатить пришлось только за колеса, фанеру, плитку и силикон. Колеса, силикон и лист фанеры в сумме стоят около 35 евро. Керамическую плитку мы купили в Lintmann. Плитка была произведена в Украине, в Харькове, но так как фабрика уже не работала, это были остатки старой партии. Во-первых, нас вполне устраивало небольшое количество, а во-вторых, это была плитка с историей. Мы были счастливы приютить у себя дома частичку Украины. Пачка плитки стоила также около 30 евро. Общая стоимость проекта, включая краску и крепеж, составила около 80-90 евро», - резюмирует Келли.